F1: Gasly oggi non sarà a Monza

08-09-2022 12:05

Alpha Tauri comunica sui propri social che il suo pilota di punta e vincitore del GP di Monza 2020, Pierre Gasly, non sarà presente oggi nel circuito brianzolo a causa di un malessere non meglio specificato e dovrà stare a riposo per l’intera giornata odierna. Nè la scuderia, ne il driver hanno comunicato se il nativo di Rouen proseguirà la sua assenza anche per le prime prove libere di domani o dall’intero fine settimana di gara. In caso contrario, è pronto il terzo pilota, il neozelandese Liam Lawson, che è sceso in pista a Spa nella prima sessione di prove libere.