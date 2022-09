F1, Gasly: "Piccolo incendio al pit stop"

30-09-2022 19:49

Il pilota dell’Alpha Tauri Pierre Gasly ha commentato le libere a Singapore, e una piccola disavventura ai box: “Non è stato l’ideale avere un piccolo incendio quando abbiamo collegato lo sfiatatoio del carburante, perché abbiamo perso un po’ di tempo, ma è stato spento facilmente. Alla fine le fiamme hanno solo bruciato un po’ di vernice e siamo potuti tornare in pista abbastanza presto”.

“In generale, per quanto riguarda le prestazioni non siamo molto soddisfatti, eravamo piuttosto indietro nelle PL2 e non avevamo il passo per entrare nella top-10 questa sera, quindi dobbiamo trovare qualcosa di più per domani. Questo fine settimana abbiamo portato alcuni piccoli aggiornamenti, che ora dovremo analizzare meglio per poterli sfruttare in futuro”.