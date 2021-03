F1: Gasly svela i suoi obiettivi stagionali

Dopo i test in Bahrain di settimana scorsa, l’Alpha Tauri motorizzata Honda, è stata sicuramente una delle sorprese più piacevoli dei test invernali, confermando – almeno in teoria – l’ottimo stato di forma già ammirato nel 2020.

La piccola Red Bull faentina sembra aver fatto davvero quel salto di qualità che dovrebbe permetterle di lottare stabilmente insieme a squadre più blasonate (come Ferrari e Alpine) per stare stabilmente in zona punti, e semmai provare a stupire.

Il francese Pierre Gasly, non ha nascosto un certo ottimismo dopo i test del Bahrain: l’obiettivo è quello di fare buoni risultati sin dalla prima gara,

“Ci sono sempre cose su cui lavorare, ma se devo essere sincero dopo questi test stiamo molto più avanti di dove ci trovavamo dopo i test invernali dello scorso anno – le parole di Gasly raccolte da GPFans.com – Sono soddisfatto, sappiamo che troveremo avversari veloci ma contiamo anche di poter trovare piccoli aggiustamenti in vista della prima gara. L’obiettivo è essere in piena lotta per la zona punti e fare un buon risultato. Credo che abbiamo davvero un buon pacchetto, abbiamo buoni motivi per essere fiduciosi e c’è il giusto entusiasmo nel team, anche se questa monoposto può essere ancora migliorata”

OMNISPORT | 17-03-2021 13:53