F1, George Russell: "Non era facile arrivare quinti"

29-05-2022 21:14

Ancora una volta, il giovane britannico George Russell termina un Gran Premio davanti al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Russell termina la sua gara al quinto posto in quel di Monaco, dietro solamente ai quattro irraggiungibili di Red Bull e Ferrari, mentre Hamilton non riesce a fare meglio di un ottavo posto.

Queste le parole del giovane alfiere Mercedes:

“Quinto posto ci siamo riusciti, è stata dura; devo ammettere che la FIA ha preso un’ottima decisione per la partenza ritardata, dato che penso che si siano resi conti del tempo che stava arrivando e che le condizioni non erano buone nei primi giri. Passando il tempo, con la seconda bandiera rossa e con la pista che si andava asciugando, non è stato lo stesso semplice. Bisogna considerare tanti aspetti positivi: penso che con la hard, prima dello stop della gara, fossimo la vettura più veloce in pista, è stato uno stint veramente divertente”.