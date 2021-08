F1, George Russell: "Siamo concentrati per raccogliere le migliori performance possibili"

Il 13° appuntamento del mondiale 2021 di F1 ci porta in Belgio, sullo storico circuito di Spa. Entrambi i piloti Williams sono stati in grado di entrare in Top-10 nell’ultimo Gp prima della pausa, ed entrambi scalpitano per poter tornare finalmente alla guida.

Il clima indecifrabile di Spa potrebbe essere utile alla Williams per guadagnare altri punti in ottica mondiale costruttori su Alfa Romeo e Haas. Queste le parole di Russell:

“L’ultima gara prima della pausa estiva è stata fantastica e già dopo sette giorni non vedevo l’ora di tornare in vettura per gareggiare”, ha affermato George Russell. “Dopo i buoni punti conquistati a Budapest, entriamo nella seconda parte della stagione con grande entusiasmo. Siamo concentrati per raccogliere le migliori performance possibili. Vigiamo incrementare il nostro bottino di punti già da questo fine settimana”.

A cui fanno seguito le parole del compagno di box Latifi:

“E’ stato fantastico ricaricare le batterie durante pausa estiva con la consapevolezza di aver raggiunto un grande risultato in Ungheria. Spa è sicuramente una delle piste più veloci e scorrevoli dell’intero campionato. E’ fantastica per gareggiare, quindi non vedo l’ora di scendere in pista. L’obiettivo sarà quello di portare lo slancio positivo delle ultime gare anche nel proseguo di questa stagione”.

OMNISPORT | 25-08-2021 18:13