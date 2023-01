F1, Gerhard Berger nega il ritorno

14-01-2023 21:58

Gerhard Berger in un’intervista a speedcafe.com ha smentito un suo ritorno in Formula 1. Da giorni le voci lo accostavano all’Audi: “Ci sono state delle considerazioni, ma avrei dovuto organizzare la mia vita in modo diverso. voglio portare mio figlio di sei anni alle sue prime gare di kart e mia figlia di nove anni a fare equitazione. Voglio avere più tempo per loro”.

“Effettivamente ci sono state diverse richieste, tutte molto interessanti, ma, come ho detto, non rientravano nei miei piani di vita”, ha concluso l’ex pilota austriaco.