F1, Giovinazzi: “In Qatar partiremo tutti quanti da zero”

Non è certo stata una settimana da ricordare quella per Giovinazzi, che vuole lasciarsi alle spalle l’ultimo periodo carico di tensioni.

Archiviato l’argomento 2022, l’italiano vuole scendere in pista per ottenere il massimo possibile da questo finale di stagione, aspetto che lo spingerà a dare il 110% già a partire dalla gara di Losail in programma questo fine settimana.

Il suo addio alla Formula Uno è stato ormai metabolizzato e dall’anno prossimo il pilota nativo di Martina Franca, correrà in Formula E con il team Dragon Penske, mentre il suo posto in Alfa Romeo sarà preso dal cinese Guanyu Zhou.

Non vedo l’ora di tornare all’interno dell’abitacolo e di correre il prossimo Gran Premio del Qatar”, ha affermato l’italiano. “Gli annunci di questa settimana sono ormai alle spalle e il mio obiettivo è quello di ottenere il massimo negli ultimi appuntamenti di questa stagione”.

“Losail è una pista totalmente nuova per la Formula 1 e tutti quanti partiremo da zero. In generale, quindi, questo week-end potrebbe rivelarsi una ghiotta opportunità per fare bene. Nella zona centrale dello schieramento siamo tutti abbastanza vicino e si può passare da un buon piazzamento a un disastro con una sola sbavatura. Voglio chiudere un buon week-end per riscattare le ultime gare sfortunate”, ha concluso.

