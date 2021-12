F1, Giovinazzi: “Quando la pista non perdona mi esalto”

06-12-2021 14:13

Nel Gp d’Arabia Saudita è successo davvero di tutto. Oltre al duello incandescente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, sono successe tante cose anche nelle retrovie.

L’automobilismo italiano può gioire per l’ingresso in zona punti di Antonio Giovinazzi. Il pilota dell’Alfa Romeo, prossimo a lasciare la F1 per trasferirsi in Formula E al termine della stagione corrente, ha infatti concluso la propria performance al nono posto, onorando il piazzamento in Q3 ottenuto in qualifica. Grazie a questa performance, il 27enne di Martina Franca – che festeggerà 28 anni nel corso del prossimo weekend ad Abu Dhabi – sale così a tre punti in classifica iridata, rimanendo in 18° posizione davanti ai due piloti della Haas.

“Quando si fa più dura, quando la pista non perdona, quando sai che dipende tutto da te. È in questi momenti che mi esalto, sono questi i punti che contano di più”. Questo il tweet del pilota italiano a fine gara.

Giovinazzi tenterà ancora di entrare in zona punti nel suo ultimo GP stagionale. Le strade del pilota italiano e quelle della Formula Uno infatti, l’anno prossimo si dividono, visto che il posto di Giovinazzi in Alfa Romeo sarà preso dal cinese Guanyu Zhou.

“Sono davvero contento della prova di stasera – ha dichiarato – non solo per il risultato, ma per la performance nel suo complesso. Eravamo forti già ieri in qualifica, ed oggi siamo riusciti a tenerci fuori dai guai nel caos: abbiamo sempre guadagnato qualcosa nelle partenze ed abbiamo avuto il ritmo per rimanere nella top ten, anche se alla fine le due Ferrari erano troppo veloci per noi. È stata una gara dura, molto fisica – mi ha ricordato Singapore a volte, con il caldo e l’umidità – ma alla fine abbiamo una buona ricompensa da mostrare. Abbiamo finito così tante volte appena fuori dai punti, in undicesima posizione, quindi arrivare al nono posto è davvero meritato. Non vedo l’ora di Abu Dhabi e di lottare per un altro buon risultato per chiudere bene la stagione”.

