F1, Giovinazzi: “Voglio restare nel giro della Formula 1”

01-12-2021 13:45

Ha fatto parecchio rumore la decisione dell’Alfa Romeo di sollevare Antonio Giovinazzi dall’incarico di pilota per lasciare il posto ai nuovi sponsor del cinese Zhou per la stagione 2022.

Più che la decisione non sono piaciuti i modi in cui la decisione è stata presa dal Tp Vasseur. Nonostante questo, Antonio Giovinazzi intende restare all’interno del giro della Formula 1 anche nella stagione 2022 precisando come l’obiettivo per il prossimo anno sarà quello di occupare un ruolo di terza guida, così da non perdere “contatti” con il paddock e con le squadre.

Chissà che poi nel 2023 non si aprano nuove strade e si possa nuovamente sedere su una monoposto di F1.

Avrò una nuova avventura in Formula E e sto già lavorando con il team al simulatore”, ha dichiarato l’italiano. “Inoltre intendo restare nel paddock della Formula 1. Attualmente sono il terzo pilota Ferrari, poi vedremo cosa succederà per la stagione 2023. La F1 è un mondo piccolo in cui tutto può succedere”.

