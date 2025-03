F1, Gp d’Australia 2025: a che ora e dove vedere la prima gara del Mondiale, la Ferrari sogna con Hamilton e Leclerc

Prende il via il Mondiale 2025 di Formula 1: tante le novità in tutti i paddock. Si parte dall'Albert Park di Melbourne: gli orari, il programma e dove seguirlo in tv

Tutto pronto. Si alza il sipario sul Mondiale 2025 di Formula 1 che taglierà i nastri di partenza questo weekend sul circuito dell’Albert Park a Melbourne dove si corre il Gran Premio d’Australia. Attesa alle stelle tra gli appassionati di motori, pronti a vivere un’altra stagione ricca di emozioni e colpi di scena. Occhi puntati sulla Ferrari, protagonista di una rivoluzione invernale che ha acceso le speranze dei tifosi. A catalizzare l’attenzione sarà il debutto della nuova coppia d’oro di Maranello: Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Il monegasco, ormai pilastro del team, sarà affiancato dal sette volte campione del mondo in un tandem che promette scintille e ambisce a riportare il Cavallino Rampante al vertice della F1. Il primo weekend della stagione sarà già un banco di prova fondamentale per capire i reali valori in pista, con Red Bull, Mercedes e McLaren pronte a giocarsi le loro carte. Melbourne è solo l’inizio, ma il campionato si preannuncia infuocato.

F1, Gp d’Australia: il programma

Dopo aver osservato le monoposto in azione nei test pre-stagionali in Bahrain, è finalmente arrivato il momento tanto atteso: il via ufficiale al Mondiale di Formula 1 2025. Il paddock è pronto a riaccendere i motori, mentre team e piloti si apprestano a scendere in pista per il primo appuntamento dell’anno, con tante novità tecniche ancora da scoprire.

Sotto i riflettori, oltre alla Ferrari e alla nuova coppia Leclerc-Hamilton, anche Red Bull, McLaren e Mercedes, determinate a lottare per la vetta fin dalle prime battute della stagione. Il sogno iridato prenderà il via questo fine settimana a Melbourne, sull’insidioso circuito dell’Albert Park, con un weekend di gara che seguirà il classico format:

Venerdì 14 marzo

Prove Libere 1 ore 02:30

Prove libere 2 ore 06:00

Sabato 15 marzo

Prove libere 3 ore 02:30

Qualifiche ore 06:00

Domenica 16 marzo

Gara ore 05:00

Attesa per il debutto di Hamilton: tutte le novità

Il Mondiale 2025 è un mix di novità, con il trasferimento più discusso degli ultimi anni: Lewis Hamilton, dopo tanti anni in Mercedes, fa il suo attesissimo debutto con la Ferrari accanto a Charles Leclerc. Un duo carico di ambizione e talento, capace di accendere l’entusiasmo dei tifosi del Cavallino, già in fermento per una stagione che si preannuncia ad altissima tensione. I due piloti guideranno la nuovissima SF-25, una monoposto dal nuovo design e soluzioni tecniche all’avanguardia, tra cui il ritorno dello schema sospensivo pull-rod all’anteriore, assente su una Ferrari dal 2015.

Le novità, però, riguardano anche le altre scuderie. Il 2025 segna anche un cambio generazionale in griglia, con sei nuovi piloti pronti a mettersi in mostra. Andrea Kimi Antonelli sarà chiamato a raccogliere l’eredità di Hamilton in Mercedes, mentre Liam Lawson affiancherà Max Verstappen in Red Bull. Jack Doohan farà il suo esordio con l’Alpine, Oliver Bearman con la Haas, Isack Hadjar con la Racing Bulls e Gabriel Bortoleto con la Sauber. Una vera e propria ventata di aria fresca per il circus.

Sono 24 i Gran Premi in programma. Si partirà da Melbourne, sul circuito dell’Albert Park, un tracciato di 5.278 metri, composto da 14 curve, tra cui la celebre dedicata a Graham Hill. La gara si sviluppa su 58 giri, per un totale di 306,124 km. Il record sul giro appartiene a Charles Leclerc, che nel 2024 ha fermato il cronometro in 1:19.813.

Dove vedere il Gp d’Australia: diretta tv e streaming

Il Gran Premio d’Australia sul circuito dell’Albert Park di Melbourne sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. Tutti gli eventi si potranno seguire anche in streaming su NOW e sull’app Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. Inoltre, sarà possibile seguire le qualifiche in differita su TV8 sabato 15 marzo alle 13:30 e la gara domenica 16 marzo alle 14.

