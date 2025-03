F1, Domenicali presidente e CEO fino al 2029: la promessa dell'ex team principal Ferrari ai tifosi

Forse ti può interessare

F1 Ferrari, Vettel e Villeneuve avvertono Hamilton citando Schumacher. "Leclerc nervoso", Minardi è sicuro

A un paio di giorni dall'inizio del Mondiale di F1, cresce l'attesa in casa Ferrari attorno ai due piloti Hamilton e Leclerc. Alcuni grandi ex come Sebastian Vettel, Giancarlo Minardi e Jacques Villeneuve hanno detto la loro ed è saltato fuori il nome di Schumacher