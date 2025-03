F1 Ferrari, Vettel e Villeneuve avvertono Hamilton citando Schumacher. "Leclerc nervoso", Minardi è sicuro

A un paio di giorni dall'inizio del Mondiale di F1, cresce l'attesa in casa Ferrari attorno ai due piloti Hamilton e Leclerc. Alcuni grandi ex come Sebastian Vettel, Giancarlo Minardi e Jacques Villeneuve hanno detto la loro ed è saltato fuori il nome di Schumacher

La clessidra sta per esaurire il suo tempo. Ancora qualche ore e poi inizierà finalmente il Mondiale 2025 di Formula 1. In casa Ferrari è spasmodica l’attesa dell’esordio della nuova coppia in rosso, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Oltre che il debutto nella contesa della SF-25 su cui sono riversate le speranze di riportare il titolo a Maranello assente dal lontano 2007.

Intanto su quello che sulla carta potrebbe essere un dream team continuano a susseguirsi le previsioni da parte degli addetti ai lavori. Tra questi alcuni nomi importanti si sono sbilanciati, l’ex Ferrari Sebastian Vettel ad esempio ma anche il grande “vecchio” Giancarlo Minardi e poi il solito Jacques Villeneuve. Tutti ma proprio tutti vogliono dire la loro sugli equilibri di Maranello.

Vettel lancia un avvertimento a Hamilton

Dopo 12 anni alla Mercedes, durante i quali ha vinto sei Mondiali dei 7 in bacheca, Hamilton vuole diventare il pilota con più titoli nella storia della F1 mettendosi definitivamente alle spalle Michael Schumacher. Ma sicuramente potrebbe subire lo scotto del passaggio a 40 anni suonati a una realtà del tutto diversa come quella di Maranello.

Chi conosce molto bene cosa stia passando il sette volte campione del mondo è Sebastian Vettel. L’ex pilota tedesco, quattro volte campione con la Red Bull, nel 2014 è passato alla Ferrari. Dove ha vinto diverse gare ma nulla ha potuto contro lo strapotere proprio di Hamilton e della Mercedes. Seb in un’intervista rilasciata a ‘Wide World of Sports‘, ha delineato le sfide più importanti che dovrà affrontare il suo amico Lewis:

“È una cultura diversa. La maggior parte dei team sono inglesi, solo due sono italiani (l’altro è la Racing Bulls, ex Minardi con sede a Faenza, ndr). Questo è probabilmente il cambiamento più grande. Io sono cresciuto guardando Michael. Era il mio eroe e per la maggior parte del tempo è stato in Ferrari. Non sono sicuro che Lewis abbia avuto lo stesso sogno, ma credo che sia speciale per chiunque salire sulla macchina Rossa”.

Giancarlo Minardi e il nervosismo di Leclerc

L’avvicinamento della Ferrari alla prima tappa del Mondiale 2025 è sicuramente costellato di dubbi. Nessuno sa, prima delle prove di Melbourne dove davvero sia la monoposto del cavallino rampante specie rispetto alla Red Bull di Verstappen e le McLaren apparse in gran forma nei test del Bahrain. Per questo c’è un certo nervosismo.

Sensazione che uno dei grandi esperti di Formula 1 e automobilismo, come Giancarlo Minardi, ha ravvisato soprattutto in Charles Leclerc forse per la presenza al suo fianco di un 7 volte campione del mondo come Lewis Hamilton: “Lo vedo un po’ nervoso, d’altronde ha un compagno che è una leggenda. Ma la coppia non scoppierà, ci penserà Vasseur a governare la situazione. Hamilton? Mi sono ricreduto, ero scettico ma ha una grande motivazione, se la macchina è buona ci farà divertire“ le parole riprese da formulapassion.it dell’ex team principal della storica scuderia omonima che ha lasciato spazio all’attuale Racing Bulls.

Villeneuve: “Hamilton vincente, Schumacher non sarebbe contento”

Reduce dalla brutta esperienza nei bagni di Malpensa proprio poco prima di partire alla volta dell’Australia, Jacques Villeneuve ha parlato della possibilità reale di Hamilton di vincere l’ottavo titolo mondiale: “Schumacher felice in caso di vittoria iridata di Hamilton? No. Nessuno che detiene un record vuole essere battuto – ha dichiarato il canadese campione del mondo nel ’97 proprio contro Schumi, intervistato da Yaysweepstakes.com – È il nome del gioco, è per questo che sei uno sportivo. Tutti i piloti, me compreso, hanno sempre detto che il numero di vittorie non conta, i record non contano, ma non è vero”.