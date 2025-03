F1, GP Australia: Norris in pole su Piastri, McLaren fa paura. Leclerc ed Hamilton in quarta fila, Ferrari delude

Deludenti qualifiche del Gran Premio d'Australia per la Ferrari che partirà domani solo in quarta fila con Leclerc ed Hamilton mentre la McLaren vola con la pole di Norris e la prima fila completata da Piastri davanti a Verstappen. Eliminato subito in Q1 Kimi Antonelli

Pizzico di delusione per la Ferrari dopo la prima qualifica della stagione. Solo una quarta fila per Charles Leclerc e Lewis Hamilton nella griglia di partenza del Gran Premio d’Australia prima prova del Mondiale di F1. A monopolizzare la prima fila, come da pronostico, la McLaren che ha fatto uno-due con la pole position firmata da Lando Norris di un soffio meglio di Oscar Piastri padrone di casa. Terzo tempo per il campione in carica Max Vestappen con la Red Bull davanti alla Mercedes di Russell. Stupiscono Tsunoda e Albon in terza fila. Eliminati già in Q1 Kimi Antonelli all’esordio sulla Mercedes e Lawson con l’altra Red Bull. Rischio pioggia per la gara.

McLaren: prima fila da paura, Ferrari deludenti

Uno-due poteva essere, uno-due è stato. La McLaren fa sul serio e si prende tutta la prima fila del Gran Premio d’Australia. Pole position per Lando Norris in 1:15.096 migliorando di 84 millesimi il tempone precedente del compagno Oscar Piastri ricacciando in gola l’urlo del Melbourne Park che aveva sognato la pole per il padrone di casa. Terzo tempo ma staccato di 3 decimi per Max Verstappen capace come nessuno di fare la differenza visto anche come ha finito Liam Lawson, eliminato già in Q1. Seconda fila completata dalla Mercedes di George Russell.

Le Ferrari non vanno oltre la quarta fila. Tanta delusione per la rossa che sperava di essere decisamente più avanti. La SF-25 soffre dannatamente di sottosterzo. Charles Leclerc che ha abortito dopo l’ennesimo errore il suo ultimo time attack non è andato oltre il settimo tempo appena meglio di Lewis Hamilton ottavo nella sua prima qualifica con la rossa. Davanti a loro sorprendenti Yuki Tsunoda con la Racing Bulls e Alexander Albon con la Williams pure meglio di Carlos Sainz che ha chiuso decimo dietro Pierre Gasly con la Alpine.

Hamilton in testacoda in Q2

Le McLaren hanno fatto la voce grossa già in Q2 con la doppietta: Norris e Piastri davanti a Max Verstappen, poi Russell e la Ferrari di un Leclerc che ha lamentato tanto sottosterzo sulla sua Ferrari. Finito in testacoda invece Hamilton nell’ultimo tentativo, senza danni alla sua monoposto, senza migliorare il suo 6° tempo davanti alla Williams di Sainz. Eliminati in Q2: Hadjar con la Racing Bulls, Alonso e Stroll con l’Aston Martin, Doohan con la Alpine e Bortoleto con la Sauber.

Antonelli e Lawson fuori in Q1

Subito un colpo di scena, anzi due nelle prime qualifiche della stagione. Già in Q1 sono stati eliminati Andrea Kimi Antonelli al suo esordio assoluto in F1 con la Mercedes ma anche Liam Lawson al volante della Red Bull gemella di Max Verstappen. Entrambi hanno fatto tanta fatica a trovare un giro pulito, soprattutto privo di errori e sbavature. Antonelli ha pagato anche l’azzardo del team di fargli iniziare la sessione con le gomme gialle-medie; il bolognese non è riuscito a trovare il ritmo con la gomma morbida per poi fare il tempo nel time attack successivo con il compound rosso.

A sorprendere è stato, tra gli altri, è stato Gabriel Bortoleto che ha fatto fuori Antonelli proprio sul filo di lana regalando il Q2 alla Sauber. Eliminati in Q1: Antonelli, Hulkenberg (Sauber), Lawson, Ocon e Bearman entrambi con la Haas con il rookie inglese molto in difficoltà, protagonista anche in fp3 di un’uscita in ghiaia lui che già ieri nelle fp1 era andato a sbattere a muro distruggendo la sua monoposto. Poi problemi al cambio in Q1.

Gp Australia, i tempi del Q3 e griglia di partenza

1ª fila 1. Lando Norris 1:15.096

McLaren 2. Oscar Piastri 1:15.180

McLaren 2ª fila 3. Max Verstappen 1:15.481

Red Bull 4. George Russell 1:15.546

Mercedes 3ª fila 5. Yuki Tsunoda 1:15.670

RB 6. Alex Albon 1:15.737

Williams 4ª fila 7. Charles Leclerc 1:15.755

Ferrari 8. Lewis Hamilton 1:15.973

Ferrari 5ª fila 9. Pierre Gasly 1:15.980

Alpine 10. Carlos Sainz 1:16.062

Williams 6ª fila 11. Isack Hadjar 1:16.175

RB 12. Fernando Alonso 1:16.453

Aston Martin 7ª fila 13. Lance Stroll 1:16.483

Aston Martin 14. Jack Doohan 1:16.863

Alpine 8ª fila 15. Gabriel Bortoleto 1:17.520

Kick Sauber 16. Andrea Kimi Antonelli 1:16.525

Mercedes 9ª fila 17. Nico Hülkenberg 1:16.579

Kick Sauber 18. Liam Lawson 1:17.094

Red Bull 10ª fila 19. Esteban Ocon 1:17.147

Haas 20. Oliver Bearman s.t.

Haas

Gp Australia, classifica tempi fp3