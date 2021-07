F1 Gp Austria, favoriti: Verstappen per il bis. Ferrari cerca conferme

Se la MotoGP si è presa oltre un mese di ferie, per ora il Mondiale di F1 non va in vacanza. Anzi è pronto a concedere il bis austriaco. Domenica si corre ancora sulla pista dell’A1 Ring per il Gran Premio di Austria. Vuole fare il bis in casa Red Bull, a una settimana di distanza, Max Verstappen pronto a battere di nuovo Lewis Hamilton nella corsa al titolo. Anzi, sarebbe la terza volta di fila visto che il campione in carica è stato battuto anche in Francia due settimane fa. Ci si attende finalmente un week end perfetto dalle Ferrari di Leclerc e Sainz mentre verosimilmente si rinnoverà il duello tra Perez e Bottas per salire sul gradino più basso del podio con McLaren, Alpine e Aston Martin, pronti ad approfittare delle buone chance che ci saranno.

Gp Austria: Verstappen insaziabile

Il Gran Premio della Stiria di Formula 1 prima tappa austriaca è stato un altro importante segnale dato al Mondiale di F1 da Max Verstappen e dalla Red Bull che hanno portato nel primo round austriaco il 4° successo di fila (3 con l’olandese, uno con Perez) surclassando ancora una volta la Mercedes e Lewis Hamilton. Segno importante che la Red Bull va forte, fortissimo, e la Mercedes non è più la migliore monoposto. L’inglese campione in carica non sembra nemmeno riuscire più a metterci del suo. In Stiria riuscirà il campione in carica a rifarsi prontamente? Gli esperti di Libero Gioco non danno grandi chance di rivincita per Hamilton quotato a 2,75 mentre la vittoria di Verstappen è data alla pari, a 1,75.

In Austria la Ferrari cerca il week end perfetto

Dalle due pole di Leclerc a Monaco e Baku, con podio di Sainz nel principato al disastro di Le Castellet. Ferrari a due facce anche nella prima tappa in Austria, lenta in prova e qualifica, in crescendo in gara tanto da permettere una doppia rimonta, Sainz da 12° a 7° e Leclerc addirittura da ultimo dopo il pit stop forzato al primo giro, a 7°. Che Ferrari vedremo in questo secondo fine settimana austriaco? La vittoria di Leclerc è data a 25,00, molto meno fiducia dagli esperti di Libero Gioco a Sainz quotato addirittura a 75,00. Meglio piazzato di loro è il solito e solido Lando Norris della McLaren, dato a 25,00.

Bottas e Perez: lotta per il terzo incomodo in Stiria

Oramai si contendono il podio Sergio Perez e Valtteri Bottas salvo grosse occasioni come quella avuta dal messicano a Baku. Poco credibili per la vittoria almeno finchè i duellanti per il titolo non faranno a sportellate tale da mettersi fuori l’un l’altro. Anche qui gli esperti di Libero Gioco sono salomonici e assegnano uguale quota a entrambe le seconde guire: 10. Tra gli altri da notare Gasly a 30,00, tutti gli altri da Vettel ad Alonso a 100,00.

SPORTEVAI | 01-07-2021 12:44