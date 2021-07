F1, GP Austria: Max Verstappen non si accontenta mai

Non cambia molto come lo si chiami, che sia Gran Premio d’Austria o di Stiria, che sia Spielberg o Red Bull Ring, la sola costante è il dominio dell’olandese Max Verstappen, che in Red Bull si prende la terza pole position consecutiva nel Mondiale F1 2021, la seconda sul tracciato austriaco.

Pochi millesimi separano Super Max da Lando Norris, autore di una grandissima prestazione in McLaren. Nel parco chiuso, Verstappen non si sente tuttavia soddisfatto del suo giro. Queste le sue parole:

“Il mio secondo tentativo è stato piuttosto brutto, non sono molto contento. Chiaramente sono contento di essere primo, ma non nel modo in cui siamo arrivati. Fare due pole qui è molto bello. Speriamo di poter completare l’opera domani. Le mescole rispetto allo scorso weekend sono più morbide, quindi sarà più difficile gestirle”.

OMNISPORT | 03-07-2021 17:15