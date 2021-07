F1, GP Austria: nelle FP1 è dominio di Verstappen, la Ferrari c'è

Weekend di motori con la Formula Uno impegnata in Austria. Questa mattina si sono infatti tenute le prime prove libere sul circuito del Red Bull Ring.

È il nono appuntamento del Mondiale e domenica si corre sulla medesima pista, dove, una settimana fa Verstappen si è imposto davanti a Hamilton nel GP di Stiria.

Ed è sempre Max Verstappen, almeno in queste prime libere e in questa prima parte di gironata a dominare la scena. L’olandese ha confermato il suo ottimo momento e ha chiuso davanti a tutti: è pronto a cercare il bis in terra austriaca.

Arrivano però, finalmente, segnali positivi dalla Ferrari: la Rossa, c’è. Leclerc e Sainz hanno chiuso a meno di tre decimi dalla vetta e si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo dietro a Verstappen.

Quarto tempo per Bottas con un ritardo di 0″302 a cui sono seguono Tsunoda, Raikkonen, Hamilton (settimo), Perez, Gasly e Norris, che chiude la top ten.

I bilanci sono comunque rimandati alle 15.00 con la FP2.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.143 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.266 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.288 6

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.302 5

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.331 5

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.443 4

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.566 5

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.583 6

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.583 5

10 Lando NORRIS McLaren+0.737 5

11 Esteban OCON Alpine+0.837 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.038 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.060 5

14 Guanyu ZHOU Alpine+1.271 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.301 8

16 Callum ILOTT Alfa Romeo Racing+1.421 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.440 3

18 Roy NISSANY Williams+1.540 6

19 Nicholas LATIFI Williams+1.835 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.173 3

OMNISPORT | 02-07-2021 12:46