F1, GP Austria: Super pole di Verstappen davanti a Norris! Male le Ferrari

La pole position del nono appuntamento del Mondiale F1 2021, il GP d’Austria, il secondo sulla pista di Spielberg, se la prende di nuovo Max Verstappen che chiude il proprio giro in 1’03″720. Terza pole consecutiva di Super Max, la seconda sul circuito “di casa”, che spinto da migliaia di tifosi ottiene la 7° pole in carriera (4° quest’anno), ed eguaglia Jacques Laffite al 39° posto di tutti i tempi. Per l’Olandese Volante si tratta anche della 21° prima fila in carriera (6° quest’anno), ed eguaglia Clay Regazzoni e John Surtees al 40° posto di tutti i tempi.

Dietro l’alfiere Red Bull ecco l’MVP di giornata, il pilota McLaren Lando Norris, che riporta la scuderia in prima fila dai tempi di Button. 3° Sergio Perez che tiene dietro entrambe le Mercedes, con Lewis Hamilton 4° (a quasi 3 decimi da Verstappen) e Valtteri Bottas 5°.

6° Pierre Gasly con l’Alpha Tauri davanti al compagno di box Tsunoda. Chiudono la top-10 Sebastian Vettel (con penalizzazione in vista per aver ostacolato, anche se involontariamente, il giro lanciato di Fernando Alonso), George Russel in Williams e Lance Stroll in Aston Martin.

Male le Ferrari, che confermano i problemi che da due settimane a questa parte affliggono le qualifiche della casa di Maranello. Entrambe le Rosse sono state eliminate nel Q2, con Sainz che partirà 11° e Charles Leclerc 12°.

I primi 10 sulla griglia di partenza:

1 M. Verstappen (B) Red Bull 1’03″720

2 L. Norris (B) McLaren1’03″768

3 S. Perez (B) Red Bull 1’03″990

4 L. Hamilton (B) Mercedes 1’04″014

5 V. Bottas (B) Mercedes 1’04″049

6 P. Gasly (B) AlphaTauri 1’04″107

7 Y. Tsunoda (B) AlphaTauri 1’04″273

8 S. Vettel (B) Aston Martin 1’04″570

9 G. Russel (B) Williams 1’04″591

10 L. Stroll (B) Aston Martin 1’04″618

OMNISPORT | 03-07-2021 16:08