F1, GP Belgio, Leclerc perplesso: "Non abbiamo la formula magica contro McLaren". Sainz pungola la Ferrari

I piloti Ferrari fanno il punto sul venerdì del GP del Belgio, dove Leclerc e Sainz si sono posizionati tra una sempre più imprendibile McLaren e una per ora distante Mercedes. Sullo sfondo, l'incognita Verstappen e della pioggia

Il venerdì del GP del Belgio, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, ci consegna una ulteriore conferma dello stato di forma delle McLaren, che potrebbe concedere alle avversarie giusto la lotta per le posizioni sul podio (forse però limitata al terzo gradino). Tra esse, la Ferrari potrebbe avere qualche chance in più rispetto agli ultimi fine settimana piuttosto deludenti.

GP Belgio, libere: McLaren mattatrici, le Ferrari cercano di reggere il passo

La pista di Spa-Francorchamps rappresenta un teatro probante per le monoposto, con il circuito più lungo del calendario, tre settori da interpretare correttamente e da bilanciare e che presenta tratti ad alta velocità che mettono sotto stress motori e gomme, richiedendo infine assetti da carico basso o medio basso. Lando Norris e Oscar Piastri hanno ben figurato nelle due sessioni di prove libere, con Max Verstappen che resta in scia (meglio nelle FP1 che nelle FP2) ma che pagherà sulla griglia di domenica dieci posizioni a causa del quinto cambio stagionale alle componenti della power unit della propria Red Bull.

Per quanto riguarda le Ferrari, al momento le simulazioni di qualifica hanno dato esiti confortanti, seppur sempre dietro a Verstappen, ma meglio di una rivale ormai temibile come Mercedes nel campo d’Agramante che sta diventando la griglia di F1. Per la cronaca, nelle seconde libere Charles Leclerc si è posizionato al quarto posto, a 5,7 decimi dal miglior tempo di Norris. Quinto, a 8 decimi, Carlos Sainz, davanti ad un George Russell, per Mercedes, che paga un distacco di un secondo.

Leclerc: “Giornata difficile da interpretare”

Per ora le Ferrari devono provare a tenere alle spalle le Frecce d’Argento, sperare che Verstappen non rimonti e mantenersi alle calcagna delle McLaren. Ma nella scuderia di Maranello vige una certa perplessità, almeno stando alle dichiarazioni di Leclerc dopo l’ultima sessione di libere odierne.

“Questa è stata una giornata difficile da interpretare. I distacchi avvengono con condizioni e gomme diverse”. Ad esempio con scelte in ottica pioggia (più il sabato che la domenica), una incognita che ha spinto il monegasco e Norris a utilizzare solo le soft come treni da utilizzare oggi, conservando le medie in caso di bagnato.

“Da diversi anni è diventato difficile capire il venerdì con questa nuova generazione di monoposto – ha continuato Leclerc -, ma oggi è stato ancora più difficile. Bisogna trovare il miglior compromesso, perché domani la pista potrebbe essere bagnata mentre domenica asciutta. Con McLaren soffriamo nel confronto in diversi aspetti: non abbiamo una formula magica per il resto del fine settimana, ma faremo del nostro meglio”. Per la cronaca, a Spa la SF-24 è apparsa dotata di un nuovo alettone posteriore, bilanciato da una ala anteriore con flap resi più scarichi. L’obiettivo è cercare la migliore configurazione per i bassi carichi richiesti sulla pista belga, e migliorare le prestazioni sul rettilineo.

Sainz mette in guardia sulla nuova asfaltatura e sul graining

Sainz ha parlato invece della riasfaltatura di Spa, rendendo il fondo “diverso da quello che conoscevamo: ci sarà più grip“. Di conseguenza bisogna imparare a conoscere di più la pista, ha proseguito lo spagnolo, che ha sottolineato inoltre i rischi di un maggior graining per le gomme. “Ci sono delle cose che stanotte dovremo rivedere”.

E infine, Sainz ha ipotizzato una qualifica sotto la pioggia, “ma doveva esserlo anche oggi”. “Il meteo è imprevedibile, ma dobbiamo solo adattarci a tutte le situazioni che affronteremo”.