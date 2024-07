F1: Verstappen e Lambiase ancora a nervi tesi, spunta il video a Spa poi il team radio della pace. Max penalizzato

Acceso contronto, quasi un litigio-chiarimento tra Max Verstappen e Giampiero Lambiase prima delle libere del Gran Premio del Belgio, poi clina disteso via radio. Max sarà penalizzato di 10 posizioni

Ancora scorie in casa Red Bull dopo gli episodi dell’Ungheria. In particolare tra Max Verstappen e Giampiero Lambiase. In un video l’acceso confronto, faccia a faccia, tra il pilota olandese e il suo ingegnere di pista nel paddock di Spa dove si corre il Gran Premio del Belgio. Poi in pista sembra gli attriti si siano attenuati con un team radio distensivo durante le prove libere. Intanto SuperMax, ora è ufficiale, sarà penalizzato di 10 posizioni in griglia per la sostituzione del motore endotermico.

Verstappen e Lambiase, litigio a Spa: spunta il video

Dopo le discussioni via radio in Ungheria, con reciproche accuse e anche insulti, a Spa nell’immediata vigilia delle prove libere del Gran Premio del Belgio c’è stato un acceso confronto faccia a faccia tra Max Verstappen e il suo ingegnere di pista Giampiero Lambiase: una chiacchierata molto schietta, probabilmente un chiarimento dopo i fatti dell’Hungaroring, tra il campione del mondo della Red Bull e il suo ingegnere di pista che in Ungheria l’aveva definito “un bambino” per le sue lamentele via radio.

Gp Belgio: pace via radio tra Verstappen e Lambiase

La ritrovata competitività della Red Bull in pista, a Spa, durante la prima sessione di prove libere dominata da Max ha contribuito a distendere i nervi tra Verstappen e Lambiase. Ad un certo punto dopo che Max aveva stampato un paio di temponi inarrivabili per tutti i due hanno avuto questo scambio di pareri:

Lambiase: “Quali pensi che siano i nostri tempi?”

Max: “Dimmi tu i tempi! Haha (risata, ndr)”

Lambiase: “No. Mi scuso, Max”

Max: “Tutto bene”

Gp Belgio: Verstappen penalizzato di 10 posizioni in griglia

Era nell’aria alla vigilia, ora è ufficiale. Proprio durante le prime libere di Spa è arrivata la notizia che montando la quinta power unit in Belgio, Verstappen dovrà scontare una penalità di 10 posizioni in gara. Sulla Red Bull di Max è stato sostituito il motore endotermico. Oltre all’0landese penalità anche per Yuki Tsunoda che invece ha sostituito l’intera power unit e per questo partirà dal fondo dello schieramento.