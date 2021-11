F1, Gp Brasile: Hamilton primo nelle qualifiche, Ferrari ok

12-11-2021 21:11

Lewis Hamilton è stato il pilota più veloce nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile di Formula 1. A Interlagos il campione del mondo ha primeggiato nelle prove ufficiali del venerdì, garantendosi il primo posto nella Sprint Race di sabato, che determinerà la griglia di partenza del Gp.

Hamilton, che domenica in ogni caso partirà con cinque posizioni di penalità per il cambio di una parte della power unit, ha preceduto con il tempo di 1:07.934 il rivale per il titolo Verstappen e il compagno di scuderia Valtteri Bottas.

F1, Gp Brasile: la prestazione delle Ferrari in qualifica

Prestazione appena sufficiente per la Ferrari, che ha chiuso di nuovo alle spalle di Gasly. Sainz è sesto, Leclerc settimo. Le Rosse dovranno guardarsi alle spalle nella Sprint Race: le Mclaren di Norris e Ricciardo sono immediatamente dietro.

Formula 1, le qualifiche del Gran Premio del Brasile

In Q1 Hamilton è il più veloce in 1:08.733: il pilota della Mercedes è consistentemente il più rapido di tutti, bene anche le Ferrari e le Alpha Tauri. Verstappen sesto. Out Stroll, Latifi, Russell, Schumacher, Mazepin.

Q2: Hamilton detta sempre il ritmo (miglior tempo in 1:08.068), Verstappen è però più vicino, al terzo posto, seguito da Leclerc. Fuori Ocon, Vettel, Tsunoda, Raikkonen, Giovinazzi.

Hamilton in Q3 conferma quanto fatto vedere nei turni precedenti. Il britannico chiude al comando con il tempo di 1:07.934, davanti a Verstappen e Bottas.

Formula 1, Gp Brasile: la griglia di partenza della sprint race

Hamilton

Verstappen

Bottas

Perez

Gasly

Sainz

Leclerc

Norris

Ricciardo

Alonso

Ocon

Tsunoda

Vettel

Raikkonen

Giovinazzi

Stroll

Latifi

Russell

Schumacher

Mazepin

