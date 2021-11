F1, GP Brasile: Hamilton penalizzato di cinque posizioni in griglia

12-11-2021 16:54

All’inizio dell’unica sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos: Lewis Hamilton perderà cinque posizioni sulla griglia di partenza di domenica a causa della sostituzione del quinto motore termico stagionale sulla sua Mercedes. Una sostituzione che era nell’aria e che non comporterà per il britannico sette volte campione del mondo la partenza dal fondo dello schieramento perché la power unit non è stata sostituita completamente ma solo, appunto, il motore.

OMNISPORT