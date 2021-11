F1, libere Brasile: Hamilton davanti, Ferrari a oltre un secondo

12-11-2021 17:44

Sono le Mercedes e le Red Bull davanti a tutti nell’unica sessione odierna di prove libere del Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos. Il miglior tempo lo ha fatto segnare Lewis Hamilton davanti nell’ordine a Max Verstappen, Sergio Perez e Valtteri Bottas. Sesta e settima le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, staccate di oltre un secondo. Alle 20 ci saranno le qualifiche in vista della Sprint Race di domani che determinerà la griglia di partenza di domenica.

Brasile, Hamilton subito davanti ma sarà penalizzato

Il britannico sette volte campione del mondo ha sostituito il motore termico della sua Mercedes, il quinto stagionale, e perderà cinque posizioni in griglia nella gara di domenica, ma il nuovo propulsore ha fatto subito vedere la sua forza nelle libere, vedremo se si confermerà in qualifica. Dietro di lui l’eterno rivale Verstapen, staccato di 367 millesimi, subito dietro la seconda Red Bull e la seconda Mercedes di Perez e Bottas, quint e bravissimo come al solito Pierre Gasly con l’AlphaTauri.

Brasile, Ferrari in buona posizione ma con un grande distacco

Sainz e Leclerc sono staccati da Hamilton rispettivamente di 1″074 e 1″092, un distacco che dovrà necessariamente diminuire nelle quallfiche di questa sera. Bene le due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso, decima e dodicesima le Aston Martin di Lance Stroll e di Sebastian Vettel che continua a deludere, in mezzo a loro l’altra AlphaTauri guidata da Yuki Tsunoda. In grande difficoltà le McLaren con Lando Norris e Daniel Ricciardo quindicesimo e diciannovesimo.

La classifica della sessione di prove libere

1. Lewis HAMILTON Mercedes 1’09”050

2. Max VERSTAPPEN Red Bull-Honda +0”367

3. Sergio PEREZ Red Bull-Honda +0”442

4. Valtteri BOTTAS Mercedes +0”517

5. Pierre GASLY AlphaTauri-Honda +0”830

6. Carlos SAINZ Ferrari +1”074

7. Charles LECLERC Ferrari +1”092

8. Esteban OCON Alpine-Renault+1”095

9. Fernando ALONSO Alpine-Renault +1”151

10. Lance STROLL Aston Martin-Mercedes +1”302

11. Yuki TSUNODA AlphaTauri-Honda +1”324

12. Sebastian VETTEL Aston Martin-Mercedes +1”363

13. Kimi RAIKKONEN Alfa Romeo-Ferrari +1”393

14. Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo-Ferrari +1”537

15. Lando NORRIS McLaren-Mercedes +1”560

16. Mick SCHUMACHER Haas-Ferrari +1”835

17. Nicholas LATIFI Williams-Mercedes +1”852

18. George RUSSELL Williams-Mercedes +1”888

19. Daniel RICCIARDO McLaren-Mercedes +1”940

20. Nikita MAZEPIN Haas-Ferrari +2”292

OMNISPORT