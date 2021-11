F1, Gp Brasile: le certezze di Max, i dubbi di Lewis, speranze Ferrari

12-11-2021 10:46

Back to back to back tutto americano nel Mondiale di Formula 1. Dopo la doppietta di Max davanti a Lewis tra Austin e Messico, Verstappen andrà a caccia del tris dal sapore di iride Mondiale di F1 ma occhio ai possibili assi nella manica del mai domo Hamilton. I duellanti al titolo si ripresentano al via del Gran Premio del Brasile separati adesso da 19 punti in classifica a vantaggio dell’olandese quando oramai mancano 4 gare dalla fine. A Interlagos ci sarà poi la terza e ultima Sprint Race a sparigliare le carte mentre i “team mate” potrebbero giocare un ruolo fondamentale, da Bottas a Perez mentre come al solito le Ferrari di Sainz e Leclerc andranno a caccia del podio, difficile qualcosa di più.

Gp Brasile: Verstappen vs Hamilton, la sfida infinita

Torna il testa e testa tra Max Vestappen e Lewis Hamilton. Un pesante 2-0 che si è tradotto in un break tennistico di 14 punti. Due sono le vittorie conquistate finora dall’olandese in terra americana, prima negli Usa poi in Messico, 14 sono le lunghezze che Max ha messo in più tra se e Lewis ora a -19. La Red Bull in questo momento, soprattutto nella gara messicana, è parsa un filino meglio della Mercedes che a detta dello stesso inglese 7 volte campione del mondo, non porta sviluppi da Silverstone. Gli esperti di Libero Gioco per il week end brasiliano danno nettamente Max favorito: Hamilton quotato a 2,50; Verstappen invece dato a 1,75. Da vedere poi cosa succederà nella Sprint Race di sabato che potrebbe, non poco, sparigliare le carte in vista soprattutto dello schieramento in gara.

F1 Brasile, sempre più difficile pensare alla vittoria nel 2021

Finalmente il sorpasso è arrivato. La rincorsa dopo tante gare è stata coronata. La Ferrari in Messico grazie al 5° e 6° posto di Leclerc e Sainz è riuscita a superare la McLaren nel Mondiale costruttori issandosi al terzo posto. Magra consolazione in una stagione in cui le rosse di Maranello hanno cercato e stanno ancora cercando l’acuto che forse avrebbero meritato, vedi Monaco e Silverstone soprattutto, ed invece qualche podio, non di più. Il giro accumulato da Verstappen in Messico, considerata alla vigilia pista favorevole, ha diminuito ancor di più la sensazione che la Ferrari torni sul gradino più alto del podio in questo 2021. Mai dire mai ma anche i bookmakers non danno fiducia agli uomini in rosso_ successo di Leclerc è infatti data a 30,00 mentre è improbabile l’exploit di Sainz a 50,00

Gp Brasile: Perez meglio di Bottas nel cast di supporto

Forte di due podi consecutivi, il secondo davanti al suo pubblico in delirio in Messico, Sergio Perez potrebbe essere un ago della bilancia importante in questo duello mondiale e far pendere quell’ago decisamente e definitivamente dalla parte di Max Verstappen. Del resto lo ha sottolineato lo stesso Hamilton: “Se Perez mi è arrivato dietro vuol dire che la Red Bull è proprio forte”. Di contro Valtteri Bottas appare sempre più opaco, ne combina una più di Bertoldo, dopo la pole in Messico ha fatto una partenza disastrosa dando la scia a Verstappen per poi girarsi toccato da Ricciardo. Il peggio del peggio. Hamilton gli ha rinnovato la fiducia e il sostegno sui social. Basterà a risollevargli il morale e il rendimento? Anche per gli esperti di LiberoGioco Checo è dato a 10,00; meno fiducia nel finlandese, dato a 15,00. E la McLaren? Pare aver perso del tutto lo smalto della prima parte di stagione, forse pensando al 2022, con lei Lando Norris dato a 50,00 la stessa quota di un Gasly davvero in palla.

SPORTEVAI