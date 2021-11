F1, Max Verstappen: "Se vincerò il mondiale userò il numero 1"

11-11-2021 20:38

L’olandese della Red Bull leader del mondiale di Formula 1 Max Verstappen alla vigilia della tre giorni del Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos ha parlato nella consueta conferenza stampa lanciando un avvertimento che sa tanto di mettere le mani avanti in chiave vittoria nel mondiale.

“In quattro gare possono succedere molte cose – ha detto Verstappen – stiamo andando bene, ma le cose possono cambiare molto rapidamente. L’ho già detto dopo la gara in Messico: ho già avuto un vantaggio maggiore in campionato ed è scomparso nel giro di due gare. Quindi dobbiamo cercare di fare il meglio che possiamo qui e poi di nuovo il fine settimana seguente provare a vincere la gara. Il mio approccio ogni fine settimana è lo stesso e non lo cambieremo“.

Poi ha annunciato che, se dovesse vincere il titolo, l’anno prossimo gareggerà col numero 1, cosa che nessun altro ha più fatto dal 2014, quando il campione in carica era Sebastian Vettel, guarda caso con la Red Bull, mentre Lewis Hamilton ha continuato a gareggiare col suo numero personalizzato, il 44, mentre Nico Rosberg, campione nel 2016, nel 2017 non gareggiò in quanto ritirato: “Quante volte hai l’opportunità di guidare con il numero 1? – si è chiesto retoricamente Max – E’ un bene anche per il merchandising, quindi è intelligente farlo”.

