F1, GP Brasile: la Williams fa correre Sargeant per ottenere la Superlicenza

Il Mondiale di Formula 1 volge al termine, con gli ultimi due GP del 2022 previsti in Brasile e ad Abu Dhabi e tutte le scuderie sono ormai rivolte alla programmazione della prossima stagione, in particolare dal punto di vista della progettazione delle monoposto.

Quanto alla composizione del mosaico dei piloti è invece quasi tutto definito, con la Haas che si appresta a silurare Mick Schumacher a favore di Nico Hulkenberg e la Williams che sembra aver deciso di affiancare Logan Sargeant a Alexander Albon.

Il pilota statunitense, quest’anno terzo pilota del team di Grove e già in pista nelle libere ad Austin e a Città del Messico, ha tuttavia bisogno della Superlicenza per acquisire i gradi di titolare e per questo la Williams ha deciso di far effettuare un turno di prove proprio a Interlagos a Sargeant, che scenderà in pista durante la seconda sessione di libere, quello che precederà la Sprint Race.

Il classe 2000 prenderà proprio il posto di Albon, affiancando Nicholas Latifi e nei piani della Williams correrà anche le libere 1 ad Abu Dhabi, per poi tornare al volante della FW44 nei Young Driver Test che si terranno proprio sul circuito di Yas Marina.

“Non vedo l’ora di continuare a progredire con la squadra e di fare tesoro dell’esperienza acquisita ad Austin e a Città del Messico. Correre su una pista iconica come quella di Interlagos sarà emozionante”, ha dichiarato Sargeant.