F1, GP Brasile: Sprint Race diretta LIVE Interlagos

Cronaca in diretta

Si corre sul circuito di Interlagos, a San Paolo. Il percorso misura 4.309 km, e per la Sprint Race sono previsti 24 giri (saranno 71, invece, per la gara di domenica sera).

Ferrari e Mercedes sono le due scuderie con il maggior numero di successi in Brasile (11 a testa), ma in realtà il circuito di Interlagos non è particolarmente favorevole alle Rosse nella storia recente. Le ultime edizioni sono state vinte dalle Mercedes di Hamilton e Russell. L'ultimo successo della Ferrari risale al 2017 con Sebastian Vettel.

Con Verstappen già matematicamente campione del mondo, si lotta soltanto per il podio e le posizioni di rincalzo. Perez è secondo in classifica con 240 punti, seguito da Hamilton a 220, e dalla coppia composta da Sainz e Alonso, appaiata a 183. La Red Bull è già campione anche nel Mondiale costruttori. La Mercedes, al secondo posto con 371 punti, deve difendersi dalla Ferrari (terza con 349). Seguono McLaren al quarto posto (256) e Aston Martin al quinto (236).

PARTITI! Verstappen brucia Norris in partenza e prende la leadership della corsa alla prima curva. Inizio straordinario anche per le Mercedes: Russell passa Norris ed è secondo, Hamilton supera Perez ed è quarto. Leclerc è sesto.

GIRO 8. Battaglia aperta tra Perez e Russell. Perez opera il sorpasso in fondo al rettilineo in curva 1 sfruttando il DRS. Ma il britannico della Mercedes lo infila a sua volta poco dopo, ritornando al terzo posto.

GIRO 9. Verstappen, al momento, non riesce ad allungare in maniera significativa. Norris resta sugli stessi tempi, a 1.7 secondi di distanza.

GIRO 10. Perez prosegue il duello con Russell, riuscendo a infilare il pilota della Mercedes ancora una volta in fondo al rettilineo in curva 1. Ora Norris è a sandwich tra le due Red Bull.

La Formula 1 torna in pista con la Gara Sprint del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (491 pt.) – Campione del Mondo Sergio Perez (240 pt.) Lewis Hamilton (220 pt.) Carlos Sainz Jr. (183 pt.) Fernando Alonso (183 pt.)

McLaren di Lando Norris in pole nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos. Il pilota inglese ha fatto il miglior tempo in una Sprint Shootout un po’ anomala con parecchi che hanno scelto di sacrificare un treno di gomme per la Sprint o per la gara di domani. Tra questi le due Ferrari che sono scese nel Q3 con gomme usate: alla fine solo 7° Charles Leclerc, 9° Carlos Sainz.

In prima fila comunque ci arriva la Red Bull di Verstappen, alle sue spalle il compagno Sergio Perez, poi le due Mercedes con Russell prima di Hamilton. Gran 6° posto di Tsunoda con la Alpha Tauri mentre Ricciardo ha chiuso 8° tra le due Ferrari. Ultimo della top ten Piastri con l’altra McLaren. Appuntamento alle ore 19.30 per la Sprint Race

La Gara Sprint del Gran Premio del Brasile si corre sul circuito di Interlagos. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 19.30. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: