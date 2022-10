F1, GP delle Americhe: tutti gli orari e dove vederlo in TV e streaming su Sky e TV8

21-10-2022 09:38

Max Verstappen, in Giappone, ha conquistato il suo secondo titolo Mondiale. Tuttavia, la Red Bull vuole continuare a dominare anche nelle ultime quattro tappe del calendario di F1. Ferrari e Mercedes chiamate a reagire per un finale di stagione meno triste. Il Gran Premio delle Americhe promette scintille, non solo in gara.

F1, GP delle Americhe, si corre ma il pensiero al budget cup

Ormai non c’è più nulla per cui lottare. Max Verstappen ha già festeggiato il suo secondo titolo di Campione del Mondo a Suzuka. Il pilota olandese della Red Bull ora gareggia per migliorare le sue già incredibili statistiche: cerca, sul circuito di Austin, la sua vittoria numero 12 in stagione. Pure la Red Bull ha un obiettivo: l’ottavo successo consecutivo (ultima vittoria non di un pilota Red Bull in stagione lo scorso 2 luglio con Charles Leclerc vincitore nel Gran Premio d’Austria) e il Mondiale costruttori (vantaggio di 164 punti sulla Ferrari, ad Austin dovrebbe arrivare la matematica certezza del titolo).

Ferrari e Mercedes proveranno a rovinare i piani della Red Bull, così da onorare al meglio questo finale di stagione (compreso il Gran Premio degli Stati Uniti, mancano quattro gare alla fine del Mondiale di F1). Tuttavia, nel paddock, si continua soprattutto a discutere sul caso budget cup.

F1, Gran Premio degli Stati Uniti, le caratteristiche del circuito

La 19a tappa del Mondiale fa tappa negli Stati Uniti, ad Austin (dove si disputa anche il Motomondiale). Il circuito misura esattamente 5.513 metri con 20 curve totali. I giri da percorrere sono 56.

Quella di domenica sarà la decima edizione del Gran Premio delle Americhe (nel 2020, causa pandemia), non si è disputato. Lo scorso anno, il successo è andato a Max Verstappen. Lewis Hamilton ha vinto ben cinque volte su questo circuito. L’unico successo della Ferrari nel 2018 con Kimi Raikkonen.

F1, GP delle Americhe: gli orari e dove vedere la gara

Gli orari sono tutti in tarda serata per quanto riguarda il Gran Premio delle Americhe. Si parte il venerdì con le Libere 1 alle 21 e le Libere 2 a mezzanotte, il sabato Libere 3 alle 21 e Qualifiche sempre a mezzanotte. La gara è in programma domenica alle 21. Tutto in diretta su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Now Tv e Sky Go. Il Gran Premio delle Americhe è in diretta, in chiaro, su Tv 8 con Qualifiche e Gara.

Orari Sky

Venerdì 21 ottobre

Libere 1 ore 21.00

Libere 2 ore 00.00

Sabato 22 ottobre

Libere 3 ore 21.00

Qualifiche ore 00.00

Domenica 23 ottobre

Gara ore 21.00

Orari Tv 8

Sabato 22 ottobre

Qualifiche ore 00.00 (diretta)

Domenica 23 ottobre

Gara ore 21.00 (diretta)