10-10-2022 17:57

Nella giornata di oggi, 10 ottobre 2022, la FIA si è finalmente espressa sulle violazioni della Red Bull al Budget Cup. Alla fine, la scuderia di Milton Keynes se la cava solamente con “violazioni minori”, ossia inferiori al 5% del totale.

Il comunicato integrale della FIA sul Budget Cup

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della FIA il relazione alle violazioni del Budget Cup. Per qualche ora inoltre, prima della pubblicazione del rapporto, il sito della FIA è stato in down, probabilmente a causa dei troppi tentativi di accessi da parte di persone e giornalisti che attendevano il comunicato:

“La FIA conferma che la sua amministrazione Cost Cap ha ora completato la revisione della Documentazione di rendicontazione presentata da ciascun Concorrente che ha partecipato al Campionato del Mondo di Formula 1 FIA 2021 in relazione al Periodo di rendicontazione 2021 terminato il 31 dicembre 2021. La FIA Cost Cap Administration ha rilasciato certificati di conformità a sette dei dieci Concorrenti:

Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team è considerato in violazione procedurale del regolamento finanziario;

è considerato in del regolamento finanziario; Oracle Red Bull Racing è considerato in violazione minore e procedurale e di spesa eccessiva dei regolamenti finanziari;

è considerato in e procedurale e di spesa eccessiva dei regolamenti finanziari; Williams Racing ha rispettato i regolamenti finanziari in relazione al periodo di rendicontazione 2021 ad eccezione di una precedente violazione procedurale (in merito alla quale l’amministrazione del limite di costo ha stipulato nel maggio 2022. Questa violazione procedurale è stata poi sanata dalla Williams in modo tempestivo, collaborativo e trasparente.

La revisione della Documentazione di rendicontazione presentata è stata un processo intenso e completo e tutti i Concorrenti hanno fornito il loro pieno sostegno nel fornire le informazioni necessarie per valutare la loro situazione finanziaria durante questo primo anno del Regolamento finanziario. L’amministrazione FIA Cost Cap rileva che tutti i concorrenti hanno agito in ogni momento in uno spirito di buona fede e cooperazione durante tutto il processo. La FIA rileva inoltre che rispetto a questo primo anno di applicazione del Regolamento Finanziario l’intervento della FIA Cost Cap Administration si è limitato alla revisione delle istanze avanzate dai Concorrenti e che non sono state avviate indagini formali complete. La FIA Cost Cap Administration sta attualmente determinando la linea di condotta appropriata da intraprendere ai sensi del Regolamento finanziario nei confronti di Aston Martin e Red Bull e ulteriori informazioni saranno comunicate in conformità con il Regolamento”.

Cosa rischia la Red Bull? Il Mondiale 2021 al momento torna in discussione

Quello che emerge dall’analisi della FIA dunque è che la Red Bull è l’unica squadra al quale vengono contestate violazioni di spesa al tetto massimo previsto, che per il 2021 era di 145 milioni di dollari.

La Red Bull starebbe rischiando sanzioni di tipo finanziario o anche penalizzazioni sportive secondarie, ma in ogni caso potenzialmente capaci di influire sul risultato del Mondiale 2021.

Facendo quando esempio, tra le possibili sanzioni ci potrebbero essere una ramanzina pubblica, una multa, una penalizzazione nei Mondiali piloti e costruttori, la sospensione da una o più sessioni (ma non dalla gara), una limitazione ai test e una riduzione del Budget Cap.

La FIA non ha tuttavia ancora rivelato quali saranno le sezioni che verranno date alla Red Bull, e dunque si potrebbe considerare il Mondiale dello scorso anno ancora in bilico.