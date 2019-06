F1, Gp di Francia a Le Castellet. La diretta-live

RICARICA LA PAGINA

Gran Premio di Francia diretta live (53 giri): 1. Hamilton; 2. Bottas; 3. Leclerc; 4. Verstappen; 5. Vettel

si ferma Raikkonen

giro 32: Hamilton si riprende il giro veloce su Bottas

giro 31: Leclerc ricacciato a 5″ da Bottas

giro 30: al momento sesto è Raikkonen davanti a Hulkenberg ma i due non si sono ancora fermati

giro 29: dopo qualche giro Vettel sta facendo ritmo per provare a riprendere Verstappen

giro 28: Bottas risponde a Leclerc che si era avvicinato a meno di 3″ e fa il giro veloce!

altro giro veloce di Hamilton

giro 27: Leclerc è a 3″ da Bottas, interessante la gara del monegasco

giro 27: Hamilton subito giro veloce con gomme nuove, 12″ su Bottas!

Vettel è a circa 4″5 da Verstappen

giro 26: Vettel fa il pit stop, rientrerà alle spalle di Verstappen

Vettel si fermerà in questo giro

giro 25: si ferma anche Hamilton, solo Vettel non si è fermato

giro 24: Bottas ai box, rientra quarto. Giro veloce di Hamilton!

giro 23: Vettel resta in pista per provare l’overcut su Vestappen

giro 22: Leclerc ai box! Rientra quarto dietro Vettel

giro 21: Verstappen ai box, team radio Vettel: “Stai fuori” gli dice l’ingegnere

giro 20: Vettel si è portato a soli 3″ da Verstappen, si ferma Sainz

giro 20: Hamilton ha 5″ su Bottas

giro 19: si ferma Norris

giro 19: Ricciardo sorpassa Gasly che aveva ancora gomma fredda con un giro in meno

giro 18: si ferma Gasly, Raikkonen sale all’8° posto

giro 17: il primo a fermarsi con passaggio da gomma giallo a gomme bianca è Ricciardo

giro 16: Vettel è a 5″5 da Verstappen, si avvicina lentamente al 4° posto

giro 16: Hamilton si migliora giro dopo giro

giro 15: in pista l’unico duello è tra Gasly e Ricciardo per l’8° posto

giro 15: ancora Hamilton velocissimo mette Bottas a 3″

giro 14: intanto Giovinazzi è stato costretto al pit stop prematuro, ed è rientrato ultimo

giro 13: Hamilton si riprende il giro veloce

giro 12: giro veloce di Vettel che ha accorciato a 6.5″ da Verstappen

giro 11: Leclerc è staccato di oltre 4″ dalle due Mercedes, intanto giro veloce di Bottas

giro 10: al momento Hamilton litiga solo col suo ingegnere via radio sui vari settaggi da fare, per il resto va come un treno

giro 9: Vettel ha 9 secondi da recuperare da Verstappen

giro 8: altro giro veloce di Hamilton che ha sempre poco più di 2″ su Bottas

giro 7: Vettel stavolta con grande facilità supera anche l’altra McLaren di Sainz

giro 6: Ricciardo supera Giovinazzi che ricordiamo ha gomma soft e ha lasciato passare anche Raikkonen

giro 5: giro veloce di Hamilton che ha 2″ su Bottas

giro 5: finalmente Vettel supera Norris e sale al 6° posto

giro 4: Hamilton ha 1.5 di vantaggio su Bottas, Leclerc prova a restare in scia. Vettel non riesce ad attaccare Norris

giro 3: da sottolineare la gran partenza di Giovinazzi che passa Ricciardo ed è 9°!

giro 2: piccolo controllo al limite di Hamilton ma no problem

giro 1: Hamilton chiude davanti il primo giro con Sainz che ha provato a sorprendere senza riuscirci Verstappen

PARTITI! Hamilton tiene senza problemi la testa della corsa, Bottas si accoda e anche Leclerc si difende da Verstappen. Vettel cauto, è ancora 7°

INIZIA IL GIRO DI FORMAZIONE!

Tutto pronto per il Gran Premio di Francia, tra poco giro di formazione e poi sarà il via!

Capitolo strategie: secondo le simulazioni della Pirelli chi scatterà con gomme medie gialle, di fatto le due Mercedes, le due Ferrari e le due McLaren più Verstappen faranno un solo pit stop, tra i 22 e i 27 giri, per poi passare alle hard bianche. Difficile per qualcuno provare le due soste perchè la sosta qui è penalizzante in termine di perdita di tempo. Giovinazzi e Gasly invece che sono costretti a partire con le soft rosse, saranno costretti a fermarsi dopo 14 giri, sempre con il passaggio alle hard.

ULTIM’ORA FERRARI: Come detto Vettel aveva lamentato ieri dei problemi all’erogazione della potenza. I meccanici di Maranello hanno trovato un malfunzionamento ad una pompa ausiliaria dell’olio, elemento prontamente sostituito ma senza che il tedesco debba pagare alcuna penalità sulla griglia di partenza.

Le monoposto stanno lasciando la pit lane per schierarsi sulla griglia di partenza. Tra poco più di mezz’ora sarà il via del gran Premio di Francia. Diamo uno sguardo alla griglia di partenza completa del Gp Francia

PRIMA FILA

Lewis Hamilton – Mercedes

Valtteri Bottas – Mercedes

SECONDA FILA

Charles Leclerc – Ferrari

Max Verstappen – Red Bull

TERZA FILA

Lando Norris – McLaren

Carlos Sainz – McLaren

QUARTA FILA

Sebastian Vettel – Ferrari

Daniel Ricciardo – Renault

QUINTA FILA

Pierre Gasly – Red Bull

Antonio Giovinazzi – Alfa Romeo

SESTA FILA

Alexander Albon – Toro Rosso

Kimi Raikkonen – Alfa Romeo



SETTIMA FILA

Nico Hulkenberg – Renault

Sergio Perez – Racing Point



OTTAVA FILA

Kevin Magnussen – Haas

Danill Kvyat – Toro Rosso



NONA FILA

Romain Grosjean – Haas

Lance Stroll – Racing Point



DECIMA FILA

George Russell – Williams

Robert Kubica – Williams

Amici sportivi di Virgilio buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Francia di Formula 1, ottava prova in calendario del Mondiale 2019 che si disputa sul tracciato di Le Castellet. Dopo l’illusione canadese, peraltro spezzata dalla penalizzazione di Vettel, confermata contro ogni ricorso, Lewis Hamilton è tornato davanti a tutti in qualifica. L’inglese ha conquistato la pole numero 86 della carriera per una prima fila tutta Mercedes con Bottas, che gli partirà affianco. Malino le Ferrari: si è difeso il solo Leclerc, terzo ma a sei decimi dall’inglese, mentre Vettel scatterà addirittura settimo, condizionato da diversi problemi nei suoi due tentativi in Q3. Quarto Verstappen (Red Bull) quindi le due piacevoli sorprese McLaren di Norris e Sainz mentre a chiudere la top ten in griglia ci sono Ricciardo con la Renault, Gasly con l’altra Red Bull e un ottimo decimo posto di Giovinazzi con l’Alfa Romeo che si è messo dietro il compagni Raikkonen, 12°.

Caratteristiche del gp di Francia a Le Castellet

Finora la stagione si sta rivelando estremamente monotona con la Mercedes che sta facendo man bassa di vittorie: 7 su 7, cioè tutti i gp inseriti in calendario sono stati vinti o da Hamilton o da Bottas. Agli altri le briciole. Per la verità l’ultimo gran premio disputato in Canada avrebbe visto passare per prima sotto la bandiera a scacchi la Ferrari di Sebastian Vettel, ma, come arcinoto, la penalità per una manovra dubbia ha retrocesso il pilota della Rossa al secondo posto, scatenando un fiume di polemiche chiuse in parte dalla sentenza definitiva che ha rigettato il ricorso di Maranello. Attualmente la classifica piloti F1 2019 dice che in testa c’è Lewis Hamilton con 162 punti, seguito da Valtteri Bottas con 133. Terzo il ferrarista Vettel a quota 100. Nella classifica costruttori il dominio Mercedes è assoluto: 295 punti contro i 172 punti della Ferrari e i 124 della Red Bull.

Caratteristiche del gp di Francia a Le Castellet

Il gp di Francia si disputa sul circuito Paul Ricard di Le Castellet, situato nella omonima cittadina della Provenza. Il circuito è lungo 5,843 km, sono previsti 53 giri. Il record sul giro finora è stato stabilito da Bottas con 1’34″225. Il tracciato presenta 4 rettilinei ad alta velocità, 15 curve una delle quali è la celebre Courbe du Signes che si percorre a gas aperto e che condiziona in buona parte le scelte sull’assetto aerodinamico che qui dovrebbe essere di media entità. L’ala mobile si può utilizzare lungo il rettilineo dei box e il rettilineo del Mistral. I punti di sorpasso sono: la staccate di Curva 1 (S de la Verrirer), Curva 3 (Virage de l’Hotel) e Curva 8 (Chicane Nord). Interessanti le dotazioni di sicurezza: le vie di fuga sono in asfalto al tungsteno che ha un alto potere abrasivo e le barriere laterali in Tecpro. Frenata, trazione e usura gomma sono i fattori che destano la massima attenzione. L’asfalto dovrebbe riscaldarsi molto e provocare un degrado importante alle gomme: tutti i top team puntano forte sul soft C4.

VIRGILIO SPORT | 23-06-2019 14:00