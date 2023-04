F1, Gp di Las Vegas: protestano i residenti

Il circuito è cittadino ed è la Formula Uno in prima persona a occuparsi dell'organizzazione della corsa

Cresce l’attesa per il Gran Premio di Las Vegas, inserito di nuovo nel calendario del Mondiale di F1. Se negli anni Ottanta si correva nel parcheggio di un casinò, questa volta il circuito è cittadino. In parte si correrà sulla leggendaria Strip, la strada principale e maggiormente glamour della città. Sarà la F1 a occuparsi direttamente dell’organizzazione dell’evento, contrariamente a ciò che avviene per tutte le altre gare in calendario. Tra le parti è stato stipulato addirittura un contratto decennale.

Ma non è tutto rosa e fiori. Si stanno già facendo dei lavori per permettere alle monoposto di correre: si va dalla creazione delle strutture – su tutti il paddock – alla riasfaltatura delle strade. Il Gp è in programma il 18 novembre, ma i cittadini di Las Vegas già si sono lamentati dei disagi e dei fastidi a cui stanno andando incontro.

Il commissario del distretto E della contea di Clark, Tick Segerblom, ha parlato con l’emittente televisiva KSNV, e ha ammesso il malcontento dei residenti: “Abbiamo firmato per 10 anni e, onestamente, il primo sarà il più difficile perché stiamo imparando a fare le cose, compresa la pavimentazione della strada. Ci sono alcune persone che si arrabbiano per quello che succede – ha confermato Segerblom – ma una volta che riusciamo a metterci all’opera, questo è quello che sappiamo fare meglio. E non c’è posto al mondo come Las Vegas per avere una gara di Formula 1“.

Il ritorno economico sarà impressionante. Dovremmo arrivare a 1,3 miliardi di dollari. “Mi è stato detto che ogni altro (Gran Premio) di F1 è in realtà un franchising nel quale è l’organizzazione locale a gestire effettivamente la gara – ha concluso Segerblom – in questo caso però la F1 non ha voluto concederla in franchising. Sono loro a gestire tutto perché si sono resi conto del grande boom che sarebbe stato questo evento”.