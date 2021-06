F1, Gp Francia: favoriti, torna il duopolio Hamilton-Verstappen

A Baku hanno concesso una domenica di gloria a Sergio Perez. Adesso Lewis Hamilton e Max Verstappen vorranno sicuramente riprendere il loro duello Mondiale questo week end che vede la Formula 1 tornare in pista a Le Castellet con il Gran Premio di Francia. I duellanti per il titolo piloti saranno osservati speciali ma non gli unici sotto la lente d’ingrandimento. Come al solito ci si attende il definitivo salto di qualità da parte delle Ferrari con Leclerc e Sainz mentre per lo stesso Perez dovrà confermarsi dopo il successo azero e Bottas è a una delle ultime chiamate in Mercedes. Insomma quote quanto mai interessanti per il Gp di Francia. Vediamo chi sono i favoriti.

Gp Francia, Hamilton e Verstappen riprende il duello

Si sono presi una gara di sosta. Ma i favoriti sono loro, senza dubbio. Max Verstappen ha gettato alle ortiche una vittoria comoda comoda a Baku, non per colpa sua ma per un cedimento di una gomma sulla sua Red Bull. Idem è successo nella ripartenza a Lewis Hamilton che aveva almeno il secondo posto servito sul piatto d’argento ma ha voluto strafare, provando a superare Perez andando lungo alla prima frenata e chiudendo fuori dalla zona punti. Insomma uno 0-0 che ha lasciato aperta la lotta mondiale, +4 Max, che riprendere a Magny Cours. Gli esperti di Libero Gioco danno Hamilton favorito con una quota di 2,00 davanti a Verstappen, dato a 2,75.

A Le Castellet la Ferrari cerca conferme e punti

Un lampo rosso, anzi due. La Ferrari ha seminato bene in inverno e sta raccogliendo altrettanto in questa prima parte del Mondiale. Due pole consecutive con Leclerc tra Monaco e Baku, il podio di Sainz nel principato. Eppure manca sempre qualcosa alla scuderia di Maranello se si pensa al guaio di Leclerc a Montecarlo che gli ha impedito di partire dalla pole e i problemi sul passo gara di entrambi i piloti finiti a punti ma fuori dalle posizioni che contano specie con Hamilton e Verstappen fuori causa. Magny Cours sarà un test importante per la rossa perchè si torna su un circuito “tradizionale” dove la SF21 dovrà dimostrare gli enormi passi avanti mostrati finora. La vittoria di Leclerc è data a 20,00, meno fiducia dagli esperti di Libero Gioco a Sainz quotato a 50,00.

Bottas e Perez: destini opposti in Francia

E poi ci sono loro. Figli di un dio minore verrebbe da dire. Le seconde guide di Mercedes e Red Bull. Sergio Perez a Baku ha giocato il jolly, o meglio, glielo hanno regalato prima il compagno Verstappen e poi Hamilton. E’ andato a vincere la sua seconda gara in carriera rilanciando il suo non facile inizio in Red Bull. Ora da lui è lecito aspettarsi di più anche se è quotato a 10,00 per la vittoria finale.

Sta invece soffrendo maledettamente quest’anno Valtteri Bottas che dal lottare per il titolo con il suo team mate Hamilton si è ritrovato nelle retrovie con una Mercedes meno pimpante del passato. Le voci di una promozione di Russell stanno poi facendo il resto. Il mezzo però c’è, la fiducia degli esperti di Libero Gioco anche, quotato a 7,00. Tra gli altri da notare Norris a 30,00, Vettel in grande risalita a 100,00.

SPORTEVAI | 18-06-2021 08:00