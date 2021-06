F1, Perez: “Vogliamo vincere il campionato”

Vincere aiuta a vincere. Il primo posto conquistato a Baku ha cementato la consapevolezza nei propri mezzi e nella forza della Red Bull da parte di Sergio Perez, che ha corso due gare in una. Prima è stato infatti impeccabile tra i muri azeri nel coprire le spalle al compagno di squadra Max Verstappen, poi invece, è stato bravissimo a farsi trovare pronto quando l’olandese è stato costretto al ritiro, passando per primo sotto la bandiera a scacchi.

Il pilota messicano non si nasconde, si dice orgoglioso del lavoro della scuderia e guarda al GP di Francia con grande fiducia: l’obiettivo è quello di continuare ad inseguire la vittoria nel mondiale, obiettivo ormai dichiarato da parte della scuderia di Milton Keynes.

“Mi sento molto orgoglioso. Quella di Baku è una vittoria che mostra davvero il grande sforzo che abbiamo fatto tutti dall’inizio di gennaio e mostra come il duro lavoro ripaga sempre – le parole di Checo al sito ufficiale della scuderia anglo austriaca – Inoltre sapere che possiamo vincere con due monoposto è anche una grande spinta per tutta la squadra in ottica mondiale, noi vogliamo davvero vincere il campionato. Ciò che ha fatto Max a Baku meritava sorte migliore, ha corso davvero bene e doveva vincere lui. Adesso dobbiamo continuare così, concentrandoci nel massimizzare il potenziale della vettura. Sono in F1 da molti anni e so che possono succedere tante cose, quindi dobbiamo solo tenere la testa bassa, quanto accaduto a Baku è già storia, dobbiamo solo guardare avanti”.

OMNISPORT | 16-06-2021 11:59