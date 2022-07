F1, GP Francia: Sainz partirà dal fondo

23-07-2022 13:59

Sarà un Gran Premio di Francia in salita quello di Carlos Sainz. Lo spagnolo infatti, come annunciato dalla FIA con un comunicato, partirà dal fondo della griglia domani al Paul Ricard dopo che la Ferrari ha deciso di passare alla sostituzione di tutta la power unit della sua monoposto.

Trattandosi della quarta PU stagionale è scattata dunque come, da regolamento, la penalizzazione per il ferrarista il quale sarà, per forza di cose, chiamato ad effettuare una grande rimonta per rientrare in zona punti ed eventualmente anche ambire alle primissime posizione dell’ordine d’arrivo.

Come Sainz, la FIA ha comunicato che anche Kevin Magnussen, alla guida della Haas, incorrerà nello stesso tipo di provvedimento e, di conseguenza, partirà dalle retrovie del Paul Ricard.