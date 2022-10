07-10-2022 11:37

Partito all’insegna del maltempo, le prime libere del gran premio del Giappone ci hanno regalato un Fernando Alonso in grande spolvero dopo lo sfogo raccolto dai media sui punti sprecati in questa stagione.

Il due volte campione del mondo ha sfidato una pioggia impressionante sul circuito di Suzuka e ha girato in 1 minuto e 42,248 secondi su Alpine, 0,315 secondi più veloce del secondo classificato, il ferrarista Carlos Sainz.

L’uscita di pista di Mick Schumacher

Sesto tempo per Verstappen, che può conquistare il titolo domenica se vince la gara con il giro più veloce, a prescindere da ciò che fanno i suoi rivali. Charles Leclerc su Ferrari, dietro a Verstappen in classifica generale, ha ottenuto il terzo tempo con 1’42.634″. Tutti bene, ad eccezione del pilota Mick Schumacher, che a bordo della sua Haas, complice l’acqua davvero abbondante non ha tenuto ed è finito fuori.

Una sessione complicata, quella del primissimo mattino in Italia che non ha dato soddisfazione a Mick Schumacher, andato in testacoda contro le barriere, distruggendo l’ala anteriore: la sua monoposto, come si evince dalle foto che vi mostriamo, è stata rimossa con il supporto di un carroattrezzi e riportata ai box.

Fonte: Getty Images

Fiammata Mercedes nelle seconde libere

Le condizioni di bagnato hanno provocato enormi spruzzi d’acqua sul retro di ogni vettura e il pilota giapponese Yuki Tsunoda ha segnalato “un paio di fiumi” in un tratto del primo giro. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton si è piazzato a 2,31 secondi da Alonso, al 13esimo posto, mentre il compagno di squadra della Mercedes George Russell era al 18 posto dopo una perdita d’olio.

Già nelle seconde libere, però, la Mercedes ha dominato rispetto agli avversari: Ferrari indietro, con Sainz che ha preceduto Leclerc.

Fonte: ANSA

Suzuka: i tempi delle seconde libere del GP del Giappone

F1 libere GP Giappone, i tempi della FP2 a Suzuka:

1 George RUSSELL Mercedes1:41.935 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.235 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.851 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.899 5

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.252 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.269 7

7 Fernando ALONSO Alpine+1.598 3

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.798 4

9 Esteban OCON Alpine+1.949 5

10Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.590 3

11 Charles LECLERC Ferrari+2.774 3

12 Nicholas LATIFI Williams+3.027 4

13 Alexander ALBON Williams+3.104 5

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.322 4

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.326 3

16 Lando NORRIS McLaren+3.950 3

17 Daniel RICCIARDO McLaren+4.095 3

18 Lance STROLL Aston Martin+4.841 3

19 Pierre GASLY AlphaTauri+5.174 6

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 1

