07-10-2022 09:58

E’ da poco terminata la seconda sessione di prove libere Suzuka, circuito in cui si svolge il GP del Giappone di F1. Nelle seconde libere dominio Mercedes, con Russel leader della frazione davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Ferrari in chiaroscuro con Sainz che ha totalizzato sesto, mentre Leclerc fuori dalla top ten (solo undicesimo).

F1 libere GP Giappone: nella FP1 dominio di Alonso

Nella sessione FP1 del GP di F1 del Giappone a Suzuka il più veloce è stato Fernando Alonso su Alpine con il tempo di 1:42.248. Nella frazione completamente dominata dal bagnato, le Ferrari di Leclerc e Sainz avevano dato buone impressioni, registrando rispettivamente il secondo e terzo tempo. Max Verstappen solo sesto.

F1 libere GP Giappone: nella FP2 Russell il più veloce

Nella sessione FP2 del GP di F1 del Giappone a Suzuka è stato invece George Russell su Mercedes ad affermarsi davanti a tutti girando in 1:41.935 e precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton. Dietro le due Red Bull terzo a 8.5 decimi ed il vincitore del GP di Singapore Sergio Perez quarto. Carlos Sainz sesto a 1,2 secondi dal leader sfoggiando un buon passo gara. Charles Leclerc solo undicesimo, un po’ in difficoltà in questa pista.

F1 libere GP Giappone: i tempi della FP2 a Suzuka

1 George RUSSELL Mercedes1:41.935 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.235 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.851 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.899 5

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.252 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.269 7

7 Fernando ALONSO Alpine+1.598 3

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.798 4

9 Esteban OCON Alpine+1.949 5

10Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.590 3

11 Charles LECLERC Ferrari+2.774 3

12 Nicholas LATIFI Williams+3.027 4

13 Alexander ALBON Williams+3.104 5

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.322 4

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.326 3

16 Lando NORRIS McLaren+3.950 3

17 Daniel RICCIARDO McLaren+4.095 3

18 Lance STROLL Aston Martin+4.841 3

19 Pierre GASLY AlphaTauri+5.174 6

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 1