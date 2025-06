F1, Hamilton devastato per la marmotta investita: "Amo gli animali". Punti di carico persi e team radio Adami

Hamilton investe e uccide una marmotta nei primi giri del Gran Premio del Canada, la sua Ferrari danneggiata ma Lewis a fine gara si dispiace per la sorte del povero animale

Un altro week end da dimenticare per Lewis Hamilton. L’ennesimo di una stagione cominciata con grandi aspettative dal suo arrivo in Ferrari ma che sta diventando un vero e proprio incubo. Come quello vissuto a Montreal. Partito quinto, arrivato sesto dentro una gara diventata subito in salita. E siccome piove sempre sul bagnato ci si è messa pure una marmotta finita sotto la SF-25 dell’inglese. Ci ha rimesso l’animale e pure la monoposto la cui aerodinamica è andata a farsi benedire.

Hamilton investe una marmotta: SF-25 danneggiata

Il Gp del Canada di Lewis Hamilton è finitio al giro 13. Quando una marmotta ha deciso di attraversare la strada mentre passava la SF-25 numero 44. Una delle tante, tantissime, del parco naturale di Montreal dove sorge il circuito intitolato a Gilles Villeneuve, che si mettono in costante pericolo durante questi tre giorni del Gp di Canada.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Hamilton l’ha centrata, non se n’è nemmeno accorto, forse sì, ha sentito un urto, ha pensato a un detrito. Ma da quel momento, in cui teneva più o meno il passo di Piastri davanti a lui, ha cominciato inesorabilmente a perdere passo. E dopo il primo pit stop, finendo peraltro nel traffico, il ritmo della sua SF-25 è stato praticamente nullo. Perchè? La sua Ferrari è uscita dall’incontro del terzo tipo con la marmotta con 20 punti di carico persi nell’aerodinamica. Qualcosa che può anche valere mezzo secondo sul giro dicono i ben informati.

Hamilton dispiaciuto per la marmotta

La marmotta dal canto suo ci ha rimesso la vita. E questo ha intristito ancor di più Hamilton che in questi anni porta avanti tantissimi discorsi e campagne con la sua associazione, anche sulla tutela dell’ambiente e degli animali. “Ho sentito qualcosa e non sapevo cosa fosse. Ho guardato allo specchio e non ho visto niente – ha dischiarato Lewis – Mi hanno detto che era una marmotta. Sono devastato nel sentirlo perché amo gli animali, Adoro gli animali e sono così triste. È orribile, ugh. Non mi era mai successo qui.. E poi sì, il pavimento è completamente danneggiato nella parte anteriore destra”.

Il team radio di Hamilton con Adami

Per tutta la gara Hamilton ha chiesto al suo ingegnere di pista Riccardo Adami come mai fosse così lento, gli è stato risposto poco dopo il fattaccio che aveva preso qualcosa, forse una marmotta, come del resto era davvero accaduto. Nel finale i due tornano sull’argomento.