F1, Gp Imola: Bottas in pole. Leclerc male, Vettel ancora peggio

Valtteri Bottas ha conquistato la pole position a Imola, in vista del Gran Premio dell’Emilia Romagna in programma domenica. Il finlandese ha battuto all’ultimo tentativo con il tempo di 1:13.609 il compagno della Mercedes Lewis Hamilton. Terzo Max Verstappen.

Le Ferrari non brillano: Leclerc chiude in settima posizione, un passo indietro rispetto al Portogallo, Vettel è addirittura tredicesimo.

LE QUALIFICHE

In Q1 Hamilton inizialmente davanti a tutti con il tempo di 1:14.574, difficoltà per Bottas che si vede il tempo cancellato dopo aver sforato i track limits: il finlandese nel secondo run piazza però il crono su 1:14.221, primeggiando sul compagno di scuderia, Verstappen e un buon Leclerc, quarto. Sempre in difficoltà Vettel, decimo. Eliminati Magnussen, Raikkonen, Latifi, Ricciardo e Giovinazzi.

Verstappen ha un guasto all’inizio del Q2, ma all’ultimo tentativo riesce a qualificarsi per l’ultima tranche delle qualifiche. Bottas chiude davanti a tutti su Hamilton e il sorprendente Gasly, ancora niente da fare per Vettel: eliminato, partirà tredicesimo in griglia di partenza. Leclerc settimo e salvo.

Q3: Valtteri Bottas centra la pole con il tempo di 1:13.609, battuta all’ultimo tentativo l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, secondo. Poi Vestappern, Gasly, Ricciardo, Albon e Leclerc.

Griglia di partenza (primi dieci)

Bottas

Hamilton

Verstappen

Gasly

Ricciardo

Albon

Leclerc

Kvyat

Norris

Sainz

OMNISPORT | 31-10-2020 15:11