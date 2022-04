24-04-2022 17:38

Gara incredibile a Imola, quarto appuntamento del Mondiale 2022 di F1. A prendersi la prima posizione sulla bandiera a scacchi è il campione del mondo in carica Max Verstappen, che vince davanti al compagno di box Sergio Perez e alla McLaren di Lando Norris, la scuderia che in queste prime gare è migliorata di più rispetto alle altre.

Disastrosa la gara della Ferrari, con Carlos Sainz fuori dai giochi per la seconda volta consecutiva nelle fasi iniziali della corsa. Lo spagnolo alla seconda curva viene buttato fuori dalla McLaren di Daniel Ricciardo, un normale contatto di gara con la colpa maggiormente dell’australiano.

Charles Leclerc invece gravita in terza posizione per tutta la gara, ma nel tentativo di rimontare Perez va a muro a sette giri dalla fine. Rientrato ai box per sostituire l’ala anteriore, finisce la sua gara sesto perdendo tantissimi punti dall’Olandese Volante.

Quarta la Mercedes di George Russell, incredibile la gara di Hamilton, che chiude tristemente in quattrodicesimo posizione senza trovare mai uno spunto, ma un colpo per riuscire a recuperare. Imola è una pista nella quale superare è storicamente complicato, ma questo Hamilton è davvero una sorpresa, in negativo.

La prossima gara, nel weekend ell’8 maggio, sarà negli USA, a Miami.

Ecco l’ordine di arrivo a Imola:

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull)

2. Sergio PEREZ (Red Bull)

3. Lando NORRIS (McLaren)

4. George RUSSELL (Mercedes)

5. Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo)

6. Charles LECLERC (Ferrari)

7. Yuki TSUNODA (Alpha Tauri)

8. Sebastian VETTEL (Aston Martin)

9. Kevin MAGNUSSEN (Haas)

10. Lance STROLL (Aston Martin)

11. Esteban OCON (Alpine)

12. Alexander ALBON (Williams)

13. Pierre GASLY (Alpha Tauri)

14. Lewis HAMILTON (Mercedes)

15. Guanyu ZHOU (Alfa Romeo)

16. Nicolas LATIFI (Williams)

17. Mick SCHUMACHER (Haas)

18. Daniel RICCIARDO (McLaren)

RIT. Fernando ALONSO (Alpine)

RIT. Carlos SAINZ (Ferrari)

