F1, Gp Las Vegas figuraccia libere: Sainz colpisce un tombino, Ferrari ko, si ferma tutto. Libere 2 rinviate, rabbia Vasseur

Brutta figura mondiale per la F1 nelle prime libere del Gran Premio di Las Vegas. La prima sessione è stata interrotta subito dopo una decina di minuti a causa di un tombino che ha distrutto prima il fondo della Alpine di Ocon e poi della Ferrari di Sainz

Ultimo aggiornamento 17-11-2023 08:53

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Comincia come peggio non poteva il week end del Gran Premio di Las Vegas che segnava il ritorno della F1 nella Capitale del Gioco in Nevada dopo oltre 40 anni. La prima sessione di libere è durata pochi minuti a causa di un tombino che ha causato grossi danni dapprima al fondo della Ferrari di Sainz e prima ancora all’Alpine di Ocon che ci erano incautamente passati sopra nei primi istanti della fp1.

Da qui la bandiera rossa e poi la decisione di fermare tutto per fare i controlli e gli interventi necessari da parte di steward e marshall del circuito. Il problema è serio sia per il circuito che per la rossa SF23 dello spagnolo che rischia di non prendere parte alla seconda sessione di prove libere. Il cui inizio è stato rinviato a orario da destinarsi, nella mattinata italiana, e per la durata di 90 minuti.

F1, Gp Las Vegas: Sainz e Ocon colpiscono un tombino, libere 1 fermate

La prima sessione di prove libere del GP di Las Vegas è stata interrotta dopo soli otto minuti. La Ferrari di Sainz ha urtato un tombino. Il pilota spagnolo è stato costretto a fermarsi in pista e, dopo la bandiera rossa, si è deciso di chiudere anzitempo la sessione. In precedenza aveva rotto il telaio dell’Alpine nello stesso punto anche Ocon. Controlli della FIA per capire l’origine del problema e cercarne la soluzione, forse del cemento che è staccato dalla cornice del tombino la causa di tutto questo.

La FIA dopo una prima ispezione ha rilasciato il seguente comunicato circa l’imprevisto che ha portato alla conclusione anzitempo delle PL1:

“È emerso che ha ceduto il fissaggio in cemento intorno ad un tombino. La FIA controllerà tutti gli altri tombini presenti sul tracciato“. Forse ti può interessare Andretti in F1, General Motors minaccia il circus: fornitore power unit dal 2028 ma a una condizione, gli scenari General Motors ha annunciato di voler diventare un fornitore di propulsori in Formula 1 a partire dalla stagione 2028, dando un ulteriore impulso alle speranze di Andretti-Cadillac di schierarsi sulla griglia del Mondiale di F1 dal 2025

Gp Las Vegas: prove libere 2 rinviate, dureranno 90 minuti

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas prevista per le 9 ora italiana è stata rinviata a orario da destinarsi. Si vocifera intorno alle 11 ma non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. Sicuro invece che, data la non disputa delle fp1, le fp2 dureranno 90 munuti invece dell’ora canonica per permettere alle monoposto di prendere confidenza peraltro con un tracciato inedito per il circus.

Las Vegas, un tombino ferma Sainz e la F1: la rabbia di Vasseur

Ai microfoni di Sky Sport tutta la rabbia del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur per quello che è successo alla SF23 di Carlos Sainz e che mette in pericolo il prosieguo del venerdì’ dello spagnolo: