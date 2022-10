29-10-2022 09:16

Si sono svolte questa notte le prove libere del GP Messico di F1, con la prestazione delle Ferrari in chiaroscuro. Nelle prime libere la coppia del Cavallino ha occupato la prima e la seconda posizione, nella seconda Leclerc sbatte fuori e Sainz ferma il suo tempo all’ottavo posto.

F1 GP Messico: nella FP1 Ferrari più veloci

Carlos Sainz è stato il pilota più veloce nelle prime libere del Gran Premio del Messico. Lo spagnolo della Ferrari ha fermato il cronometro sul tempo di 1:20.707, precedendo il compagno di scuderia Charles Leclerc, in ritardo di 46 millesimi.

Dietro alle due Ferrari, le Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen, mentre la Mercedes di Lewis Hamilton è al quinto posto. Nei primi dieci anche Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lando Norris, Pierre Gasly e Sebastian Vettel.

Giri di pista anche per il figlio della leggenda delle moto Mick Doohan, Jack, che è stato però penalizzato da un problema alla power unit della sua Alpine e ha percorso solo 13 tornate totali.

La sessione è finita con qualche minuto di anticipo a causa di un problema tecnico all’Alpha Tauri di Lawson.

F1 GP Messico: Russell è il leader della sessione FP2

George Russell ha conquistato la prima posizione nelle seconde libere, sfruttando la chance di girare mezz’ora con le mescole del 2022: il suo 1:19.970 (con gomma soft) ha preceduto Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon, che hanno avuto le medesime condizioni e si sono rispettivamente fermati a +0.828 e a +1.207.

In questa sessione sono diverse le scuderie che hanno optato per l’utilizzo degli pneumatici della nuova stagione: Lewis Hamilton guida il gruppo di chi ha utilizzato le gomme “prototipo” del 2023, poi seguono Red Bull e Ferrari: Perez davanti Verstappen, Leclerc davanti Sainz, col monegasco protagonista a metà sessione di un incidente in curva-7; in top-10 anche Bottas e Gasly, che hanno battuto Alonso e Vettel.

F1 GP Messico: ordine di arrivo FP2

​1. Russell (Mercedes) 1’19″970

​2. Tsunoda (AlphaTauri) 1’20″798

​3. Ocon (Alpine) 1’21″177

​4. Hamilton (Mercedes) 1’21″509

​5. Perez (Red Bull) 1’21″579

​6. Verstappen (Red Bull) 1’21″588

​7. Leclerc (Ferrari) 1’21″618

​8. Sainz (Ferrari) 1’21″693

​9. Bottas (Alfa Romeo) 1’21″993

​10. Gasly (AlphaTauri) 1’22″104

​11. Alonso (Alpine) 1’22″337

​12. Vettel (Aston Martin) 1’22″371

​13. Albon (Williams) 1’22″447

​14. Norris (McLaren) 1’22″738

​15. Ricciardo (McLaren) 1’22″763

​16. Stroll (Aston Martin) 1’22″840

17. Schumacher (Haas) 1’22″879

18. Magnussen (Haas) 1’23″316

19. Latifi (Williams) 1’23″320

20. Zhou (Alfa Romeo) 1’23″369