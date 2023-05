F1, GP Miami: tutti gli orari e dove vederlo in TV e streaming su Sky e TV8

Quinta tappa del Mondiale F1 2023: date e orari di prove, qualifiche e gara del Gran Premio di Miami. Chi trasmette in TV e in streaming

05-05-2023 09:33

Quinto appuntamento con il Mondiale di F1. Si corre il GP di Miami. Forte di un inizio di stagione stellare, la Red Bull punta a continuare a vincere. Attenzione alla Ferrari che, al GP dell’Azerbaigian, ha dato segnali confortanti. Da non sottovalutare le ambizioni di Aston Martin (Fernando Alonso super carico) e Mercedes.

F1, GP di Miami: tutti contro la Red Bull

Tutti vogliono provare ad interrompere il monologo della Red Bull. Dopo i primi quattro GP, due vittorie a testa per il due volte Campione del Mondo Max Verstappen e per il compagno di scuderia Sergio Perez (vincitore a Baku).

Tra chi sogna di detronizzare la Red Bull c’è sicuramente la Ferrari che, al GP dell’Azerbaigian, ha finalmente mostrato il potenziale della sua monoposto. Charles Leclerc, dopo il primo podio stagionale a Baku, sogna qualcosa di più. Chiaramente anche Aston Martin e Mercedes vogliono giocarsi le loro carte. Lo scorso anno, alla prima edizione del GP di Miami, il successo è andato a Max Verstappen.

Le caratteristiche del circuito

Seconda edizione del GP di Miami. Il circuito è di gran fascino, grazie anche allo snodo attorno al famoso Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins (NFL). L’asfalto è stato appena rifatto ed è quindi una vera e propria incognita per i piloti.

In totale saranno 57 i giri da percorrere. Il circuito ha una lunghezza pari a 5,41 km. Sono 19 le curve con la presenza di tre rettilinei. Attenzione alla chicane tra curva 14 e 15 che è anche in salita. Il giro record della pista appartiene a Max Verstappen, vincitore della prima edizione, in 1’31″361.

Gli orari e dove vederlo in TV e streaming

A Miami programma stravolto con tutti gli appuntamenti fissati per la sera. Venerdì in programma le libere (1 e 2); sabato sera, alle 22:00, sono in programma le qualifiche. Domenica, a partire dalle 21:30, la gara di 57 giri. Tutto il GP di Miami è visibile su Sky Formula 1 (Sky 207).

Venerdì 5 maggio



Libere 1 ore 20:00

Libere 2 ore 23:30

Sabato 6 maggio



Libere 3 ore 18:30

Qualifiche ore 22:00

Domenica 7 maggio



Gara ore 21:30

Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su Tv8: guarda la GUIDA TV per conoscere gli orari precisi.