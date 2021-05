F1, Gp Monaco: Ferrari a due facce nelle prime libere

È iniziato in modo contraddittorio per la Ferrari il weekend del Gp di Monaco, sul circuito di Montecarlo. Una delle corse più attese da piloti e appassionati dell’intero calendario di Formula 1, ancora di più dopo la sua assenza forzata nel 2020 causa Coronavirus, ha visto iniziare come tradizione il proprio lungo weekend nella giornata di giovedì, dedicata alle due sessioni di prove libere, con venerdì come sempre giornata di riposo.

Per la Rossa, reduce dal non del tutto soddisfacente Gp di Spagna al Montmelò, con Charles Leclerc solo quarto e Carlos Sainz settimo, la mattinata è stata all’insegna di impreviste e preoccupanti difficoltà da un lato, ma anche di sorprendenti risultati dall’altro.

Leclerc, che tiene particolarmente al Gp di Montecarlo essendo la propria corsa di casa, è stato infatti costretto a terminare la prima sessione dopo appena dieci minuti a causa di un problema alla trasmissione all’ingresso del tunnel che conduce nell’ultimo tratto del tracciato.

Un problema che non dovrebbe essere particolarmente preoccupante, ma che mette in discussione anche la regolare partecipazione di Charles Lerclerc alla seconda sessione di libere, prevista per il pomeriggio a partire dalle ore 15.

Tutto dipenderà dalla gravità del guaio e dalla bravura e dalla velocità dei meccanici della Ferrari nel ripararlo in tempi brevissimi.

C’è però ottimismo perché Charles, che ha accusato un problema nell’ingranaggio della quarta marcia che l’ha costretto a fermarsi nella chicane che precede la curva del ‘Tabaccaio’, ha saggiamente deciso di fermarsi subito, evitando di inserire altre marce per evitare ulteriori danni.

L’unica Ferrari in pista è stata quindi quella di Carlos Sainz, al debutto assoluto con la Rossa in uno dei circuiti più impegnativi di tutto il Mondiale. Impossibile quindi chiedere troppo allo spagnolo, eppure l’ex pilota della Mercedes ha sorpreso tutti, chiudendo addirittura al secondo posto alle spalle della Red Bull di Sergio Perez, che ha ottenuto il miglior tempo con 1:12:487.

Sainz ha fatto peggio di appena 70 millesimi, risultato molto incoraggiante, ma che non deve illudere in vista di prove ufficiali e gara, considerando che i piloti della Mercedes hanno effettuato pochi giri.

Quinto posto per Lewis Hamilton, staccato di mezzo secondo da Perez, sesto per Valtteri Bottas. Prima dell’inglese e del finlandese hanno fatto anche Max Verstappen, terzo, e l’AlphaTauri di Pierre Gasly, quarto.

Da segnalare l’ottavo posto di Sebastian Vettel con la Aston Martin, primo acuto in un inizio di stagione molto difficile per l’ex Ferrari.

La top ten delle prime libere:

1 S. Perez (Red Bull) 1’12″487

2 C. Sainz (Ferrari) 1’12″606

3 M. Verstappen (Red Bull) 1’12″648

4 P. Gasly (AlphaTauri) 1’12″929

5 L. Hamilton (Mercedes) 1’12″995

6 V. Bottas (Mercedes) 1’13″131

7 L. Norris (McLaren) 1’13″236

8 S. Vettel (Aston Martin) 1’13″732

9 Y. Tsunoda (AlphaTauri) 1’13″746

10 K. Raikkonen (Alfa Romeo) 1’14″081



