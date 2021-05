Ferrari: Leclerc e Sainz pronti per sbancare Montecarlo

I due piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno parlato nella tradizionale conferenza stampa di vigilia delle due sessioni di prove libere del Gran Premio di Monaco, che come da tradizione si disputano il giovedì.

Leclerc in due Gran Premi iridati sul circuito di casa a Montecarlo non ha ottenuto grandi risultati né in prova né in gara ma si è detto molto fiducioso per quest’anno: “Amo il circuito, fin da piccolo seguivo la gara, qui sono giorni speciali. Monza è speciale ma qui è qualcosa che non posso spiegare. Corro davanti alle persone della mia vita, la mia famiglia e i miei amici. Dispiaciuto di non aver corso qui lo scorso anno”. Il monegasco della Ferrari parla poi del duello con la McLaren come terza forza del mondiale: “Non siamo ai livelli di Mercedes e Red Bull. Il circuito è molto tecnico e bisogna essere molto precisi a individuare il limite. I pro e i contro di un contratto lungo con la Ferrari? Secondo me non ci sono dei contro, era il mio sogno da quando ero bambino”.

Sainz invece in cinque partecipazioni nel Principato è stato due volte sesto, una ottavo e due decimo, quindi sempre a punti: “Sono stato qui per la prima volta con i kart. Ho un bel feeling con il circuito, l’obiettivo non cambia. Monaco è un buon test per me per capire il mio adattamento con la monoposto. La McLaren? Loro sono molto veloci in rettilineo, ma sono analisi che facciamo all’interno del team”. Infine, una nota personale sul perché è diventato un pilota: “La F1 è stato il primo amore, la famiglia ha il suo peso (suo padre Carlos senior è stato due volte campione del mondo di rally, ndr) ma la scelta di diventare un pilota è stata totalmente mia“.

OMNISPORT | 19-05-2021 20:58