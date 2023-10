F1 Gp Qatar, caos gomme: la FIA fissa il numero di pit stop e di giri con gli stessi pneumatici

Dopo i problemi di usura riscontrati nelle gomme Pirelli sul circuito di Losali, per il GP Qatar è ufficiale: massimo di 18 giri per ogni set di gomme nuove. Obbligatorie al minimo 3 soste

08-10-2023 16:06

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Decisione epocale e rivoluzionaria a poche ore dal via del Gran Premio del Qatar di Formula 1. La FIA e la direzione corsa hanno emesso un comunicato ufficiale con cui si notifica l’obbligo a tutti i team ad effettuare un numero minimo di pit stop e fissa anche il limite massimo di percorrenza con le stesse gomme in termini di giri. La decisione è stata prese dopo aver sentito il parere della Pirelli per ovviare al rischio di eccessiva usura degli pneumatici lamentato da tutti o quasi i piloti in questi due giorni tra prove, qualifiche e Sprint Race.

F1, GP Qatar: 3 pit stop minimi e un massimo di 18 giri

Dopo una lunga consultazione che ha coinvolto FIA, Pirelli ed i rappresentanti delle squadre, è stato deciso di imporre il vincolo di non poter percorrere più di 18 giri con un set di gomme. Considerando la distanza complessiva di 57 tornate, ogni pilota dovrà di conseguenza effettuare tre pit-stop. Chi non dovesse sottostare a questo limite, riceverà la bandiera nera e sarà squalificato. Notazione importante: il limite di 18 giri vale come limite massimo di vita per la gomma.

Il termine di 18 giri fissato dalla Pirelli va inteso come “vita” totale di una gomma nuova. Considerando quindi che ogni pilota ha effettuato dei giri con i vari set di pneumatici tra prove, qualifiche, shootout e Sprint Race, ogni set appunto avrà un residuo di giri. FIA e Pirelli comunicheranno alle squadre i giri rimanenti disponibili per ogni treno di pneumatici usati a disposizione per la gara e i criteri utilizzati per calcolare tale numero.