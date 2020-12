F1, Gp Sakhir: Bottas in pole, brilla Leclerc. Male Vettel

Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del Gran Premio del Sakhir. Nella qualifiche sul tracciato del Bahrain il driver finlandese ha preceduto il compagno di scuderia George Russell, che sostituisce il campione del mondo Hamilton fermo causa Covid, e Max Verstappen su Red Bull.

Ferrari in chiaroscuro: Leclerc chiude con un ottimo quarto posto, a poco più di due decimi dal poleman, mentre Vettel è ancora una volta fuori dai dieci, tredicesimo.

LE QUALIFICHE

In Q1 il miglior tempo è di Bottas con 53″904, davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all’altra Mercedes di George Russell. Ferrari tranquille: Leclerc è settimo, Vettel ottavo, entrambi fanno passi avanti dopo le brutte libere. Eliminati Fittipaldi, Raikkonen, Aitken, Latifi e Magnussen.

Q2: Bottas inizialmente in testa viene sopravanzato dalla Racing Point di Perez, che ferma il tempo su 53″787. Nell’ultimo run è però Verstappen a far segnare il miglior tempo, davanti a Perez e Bottas. Ottima prova di Leclerc, sesto; niente da fare invece per l’altro ferrarista Vettel, che partirà dalla tredicesima piazza in griglia di partenza. Eliminati anche Ocon, Albon, Giovinazzi e Norris.

Bene Leclerc in avvio di Q3: il monegasco dopo il primo run è secondo a soli 22 millesimi dal leader Verstappen e davanti alle due Mercedes di Bottas e Russell. Le due Frecce Nere sono però al comando dopo il secondo tentativo con Bottas che conquista la pole con il tempo di 53″377, davanti al compagno di scuderia per appena 26 millesimi e a Max Verstappen.

Griglia di partenza (primi dieci):

1 Valtteri BOTTAS Mercedes0:53.377

2 George RUSSELL Mercedes+0.026

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.056

4 Charles LECLERC Ferrari+0.236

5 Sergio PEREZ Racing Point+0.413

6 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.529

7 Daniel RICCIARDO Renault+0.580

8 Carlos SAINZ McLaren+0.633

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.777

10 Lance STROLL Racing Point+0.823

