F1, GP Singapore: la Ferrari chiude davanti a tutti nelle FP2

30-09-2022 17:19

Dopo tre settimane, la Formula 1 è tornata in pista e il venerdì del Gran Premio di Singapore si è chiuso con le due Ferrari davanti a tutti nella classifica dei tempi della seconda sessione di prove libere. In notturna sul circuito cittadino di Marina Bay il miglior tempo è stato quello di Carlos Sainz in 1’42″587. Due decimi di vantaggio per lo spagnolo nei confronti del monegasco Charles Leclerc.

Bene la Mercedes, che aveva terminato davanti a tutti la prima sessione con Lewis Hamilton, quinto nelle FP2. Sette volte campione del mondo, preceduto dal compagno di squadra George Russell, terzo, e dal leader iridato Max Verstappen, quarto a tre decimi su una Red Bull non ancora in formissima. Poi l’Alpine con Esteban Ocon sesto e Fernando Alonso ottavo, in mezzo Valtteri Bottas settimo con l’Alfa Romeo.

Il venerdì del GP di Singapore non ha però vissuto soltanto dell’azione in pista. Perché a far discutere l’intero paddock è il caso riguardo il presunto sforamento del budget cap da parte di Aston Martin e soprattutto Red Bull nel Mondiale 2021. Violazione minore, entro i cinque milioni, per l’Aston Martin. Violazione severa, entro i dieci milioni, invece per la Red Bull.

La FIA avrebbe già dovuto pubblicare il report sulle spese delle squadre nella passata stagione, ma l’ha fatto slittare al 5 ottobre. Certo è che se venisse certificata la violazione della Red Bull, ci sarebbero molte ombre sul mondiale passato già vinto e quello attuale quasi vinto.

F1, GP Singapore: la top-ten dopo le Fp2

1 C. SAINZ Ferrari +1’42″587

2 C. LECLERC Ferrari +0″208

3 G. RUSSELL Mercedes +0″324

4 M. VERSTAPPEN Red Bull +0″339

5 L. HAMILTON Mercedes +0″595

6 E. OCON Alpine +0″825

7 V. BOTTAS Alfa Romeo +0″844

8 F. ALONSO Alpine +0″933

9 S. PEREZ Red Bull +1″319

10 L. STROLL Aston Martin +1″395