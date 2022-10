F1, GP Singapore: nuova pole di Leclerc, solo ottavo Verstappen

01-10-2022 16:24

Non poteva essere una qualifica facile, date le condizioni particolari della pista di Marina Bay. Ma alla fine il migliore del sabato del GP di Singapore è stato Charles Leclerc, bravo a trovare una nuova pole position quest’anno con la sua Ferrari durante il Q3 in cui il tracciato si è via via asciugato del tutto. 1’49”912 per il monegasco della Ferrari, bravo a precedere la Red Bull, quella però di Sergio Perez.

In seconda fila Lewis Hamilton, che con la Mercedes ci ha provato fino all’ultimo, e l’altro ferrarista Carlos Sainz che scatterà così quarto. Poi un ottimo Fernando Alonso con l’Alpine e Lando Norris con la McLaren. In quarta fila l’Alpha Tauri di Pierre Gasly e la Red Bull del leader iridato Max Verstappen, che forse per scarso quantitativo di benzina ha rallentato in entrambi i tentativi finali.

A completare la top-ten la Haas di Kevin Magnussen e l’altra Alpha Tauri di Yuki Tsunoda. Fuori in Q2 George Russell, 11° sull’altra Mercedes. 14° Sebastian Vettel su Aston Martin, mentre 17° Daniel Ricciardo, escluso già in Q1 con la McLaren. La lunga e complicata gara del GP di Singapore partirà domenica alle ore 14.

F1, GP Singapore: la top-ten delle qualifiche

1 C. LECLERC Ferrari +1’49″912

2 S. PEREZ Red Bull +0″022

3 L. HAMILTON Mercedes +0″054

4 C. SAINZ Ferrari +0″171

5 F. ALONSO Alpine +0″554

6 L. NORRIS McLaren +1″172

7 P. GASLY Alpha Tauri +1″799

8 M. VERSTAPPEN Red Bull +1″983

9 K. MAGNUSSEN Haas +2″161

10 Y. TSUNODA Alpha Tauri +2″571