F1, GP Spagna: le Ferrari subito davanti nelle prime prove libere

20-05-2022 15:16

Le Ferrari fanno subito la voce grossa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna sul circuito di Catalunya al Montmelò. A fare il miglior tempo è stato Charles Leclerc in 1’19”828, seguito a soli 79 millesimi da Carlos Sainz. Terzo a 336 millesimi il campione del mondo Max Verstappen con la Red Bull, quarto a oltre 7 decimi la Mercedes di George Russell.

F1, GP Spagna: subito indicazioni incoraggianti dalla Ferrari

La prima ora di prove di Barcellona insomma ha dato buonissimi segnali in casa Ferrari anche se ovviamente, essendo appunto solo la prima ora del weekend con le vetture in pista, vanno presi con le pinze. Il nuovo pacchetto aerodinamico sembra funzionare, Leclerc e Sainz girano sullo stesso passo e Verstappen è nettamente staccato, per non parlare di Russell e di tutti gli altri.

F1, GP Spagna: bene Alonso, Hamilton ancora alle spalle di Russell

Scorrendo la classifica troviamo al quinto posto un altro dei beniamini di casa, Fernando Alonso, con la Alpine, sesto Lewis Hamilton che con la sua Mercedes è di nuovo dietro a Russell, di due decimi. Settima e nona le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, ottava e decima le AlphaTauri di Pierre Gasly e Yuki Tsunoda e via via tutti gli altri.

F1, GP Spagna: in pista tre “terzi piloti”

Tre piloti sono scesi in pista al posto dei “tiolari, ossia come terzo pilota: Robert Kubica al posto di Guanyu Zhou sull’Alfa Romeo, e poi due esordienti in un weekend di Formula 1: l’olandese campione di Formula E Nyck De Vries al posto di Alexander Albon sulla Williams e l’estone Juri Vips al posto di Sergio Perez sulla Red Bull.

Ecco la classifica completa della prima sessione di prove libere.

1. Charles Leclerc FERRARI 1’19″828

2. Carlos Sainz FERRARI +0″079

3. Max Verstappen RED BULL +0″336

4. George Russell MERCEDES +0″762

5. Fernando Alonso ALPINE-RENAULT +0″940

6. Lewis Hamilton MERCEDES +0″983

7. Lando Norris MCLAREN-MERCEDES +1″451

8. Pierre Gasly ALPHATAURI-RED BULL +1″594

9. Daniel Ricciardo MCLAREN-MERCEDES +1″909

10. Yuki Tsunoda ALPHATAURI-RED BULL +1″986

11. Esteban Ocon ALPINE-RENAULT +2″063

12. Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES +2″092

13. Robert Kubica ALFA ROMEO-FERRARI +2″147

14. Kevin Magnussen HAAS-FERRARI +2″261

15. Mick Schumacher HAAS-FERRARI +2″318

16. Sebastian Vettel ASTON MARTIN-MERCEDES +2″336

17. Valtteri Bottas ALFA ROMEO-FERRARI +2″786

18. Nyck De Vries WILLIAMS-MERCEDES +3″092

19. Nicholas Latifi WILLIAMS-MERCEDES +3″183

20. Juri Vips RED BULL +4″310

