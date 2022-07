F1, GP Ungheria, Verstappen: "Ferrari favorita"

28-07-2022 16:43

“Quella ungherese è una pista su cui la Ferrari sarà molto forte, noi soffriremo sul giro secco. Ma tante cose possono cambiare, a iniziare dal meteo. Non andrò in spiaggia e soprattutto non mi interessa il vantaggio che ho in classifica. La battaglia è ancora tutta aperta e non si può mollare”. Così l’olandese della Red Bull campione del mondo in carica Max Verstappen alla vigilia della tre giorni del Gran Premio d’Ungheria sul circuito dell’Hungaroring, situato a poco più di 20 km da Budapest.