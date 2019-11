F1, gran premio del Brasile a Interlagos. Diretta-live

Situazione al 20° giro: 1. Verstappen 2. Hamilton 3. Vettel 4. Bottas 5. Albon 6. Leclerc

Giro 24 Incredibile Verstappen!! doppio sorpasso a Leclerc ed Hamilton ed è nuovamente virtualmente primo!!

Giro 23 Hamilton passa Leclerc, il britannico sfrutta la gomma fresca.

Giro 22 Ai box anche Verstappen! Era fermo ai box anche Kubica che lo rallenta ed Hamilton ora gli è davanti!!

Giro 21 Si ferma Hamilton e mette ancora le soft! Significa che dovrà fermarsi almeno un’altra volta!

Giro 20 Passo eccezionale di Leclerc, che potrebbe addirittura pensare di andare a prendere Bottas e Vettel.

Giro 19 Hamilton guadagna nuovamente, le possibilità di un testa a testa sono elevatissime.

Giro 18 Leclerc è vicino ad Albon! A breve potrebbe attaccarlo!

Giro 17 Verstappen è tornato a fare buoni tempi, dovrebbe aver risolto i problemi.

Giro 16 Penalità di 5 secondi a Ricciardo per la collisione con Mangnussen.

Giro 15 Verstappen sembra avere qualche problemino alla gomma anteriore sinistra, ne approfitta Hamilton che si avvicina.

Giro 14 La Ferrari sta decidendo la strategia per Vettel, probabile che il tedesco resti in pista due giri in più rispetto all’idea iniziale.

Giro 13 Hamilton si avvicina a Verstappe, Leclerc fa lo stesso con Albon.

Giro 12 Leclerc ha più difficoltà ad avvicinare Albon, ora il gioco si fa duro.

Giro 11 I primi tre fanno registrare grosso modo gli stessi tempi, distacchi invariati.

Giro 10 Leclerc sesto! Può davvero puntare a dire la sua in questo Gran Premio.

Giro 9 Ottimo Verstappen, che comanda con due secondi e mezzo su Hamilton.

Giro 8 Contatto fra Magnussen e Ricciardo! Il primo esce di pista ma riesce a rientrare, Ricciardo invece ha danneggiato l’auto.

Giro 7 Leclerc supera anche Raikkonen ed è settimo, Vettel invece perde qualcosina.

Giro 6 I distacchi fra i primi quattro si allargano, la situazione sembra cristallizzata.

Giro 5 Il monegasco compie almeno un sorpasso a giro. Può tentare l’impresa.

Giro 4 Leclerc è nono! Intanto anche Vettel sembra aver migliorato il passo ed è più vicino ad Hamilton.

Giro 3 Molto bene Verstappen, che sembra il pilota con il passo migliore. Dietro c’è battaglia.

Giro 2 Ancora ottimo passo per Leclerc, che sfrutta la gomma soft e recupera posizioni. Bottas è vicino a Vettel e può attaccarlo.

Giro 1 Ottimo Leclerc che in un giro ha guadagnato già tre posizioni ed è undicesimo. In avanti l’ordine è Verstappen, Hamilton, Vettel, Bottas.

PARTENZA Grande partenza di Hamilton che supera Vettel ed è secondo! Verstappen cerca subito di staccare gli altri.

Ore 18.10 Parte il giro di ricognizione! A breve la partenza del Gran Premio del Brasile.

Ore 18.00 Dieci minuti al via. Leclerc tenta la rimonta partendo con le gomme medie, la strategia di quasi tutti i piloti sarà di una sola sosta.

Ore 17.45 Difficile prevedere la strategia delle varie scuderie, i dati non hanno permesso di delineare una tattica di gara precisa. Si prospetta dunque un Gran Premio interessante e che potrà rivelare sorprese. Fra 25 minuti il giro di ricognizione e poi la partenza.

Ore 17.30 Benvenuti al live del Gp del Brasile, titolo mondiale già assegnato ma sono vari gli spunti interessanti della corsa carioca. Meccanici a lavoro, la Ferrari sembra essere l’auto più adatta al tracciato di Interlagos. Vettel partirà dalla prima fila, mentre Leclerc scatta dalla quattordicesima posizione per aver dovuto sostituire la Power Unit. Il pilota monegasco proverà infatti una grande rimonta.

Situazione in classifica piloti e costruttori F1 2019

Con il secondo posto rimediato a Austin Lewis Hamilton è entrato tra le leggende della F1 con la sesta coppa del mondo in bacheca. L’anglo-britannico della Mercedes con i suoi 381 punti guarda tutti dall’alto e può comodamente guidare rilassato negli ultimi due appuntamenti della stagione. Al secondo posto, a 67 punti di distanza il suo compagno di squadra il finlandese Valtteri Bottas. Terzo il giovane monegasco della Ferrari Charles LeClerc che grazie a un buon finale di stagione si è issato al terzo posto assoluto e per un attimo è sembrato potere anche ambire alla piazza d’onore. Per lui 249 punti, ben 19 in più del suo compagno di scuderia Seb Vettel (in teoria prima guida della Ferrari) che è scivolato in quinta posizione con soli 230 punti. Tra i due piloti della Rossa c’è Max Verstappen al volante della Red Bull che con il podio in Texas è salito a 235 punti in classifica e ha fondate ambizioni di terzo posto finale. Qui la classifica completa piloti F1. Nella classifica costruttori il predominio della Mercedes è schiacciante con 695 punti, contro i 480 della Ferrari. Terza la Red Bull con 366, quarta la ex grande McLaren che ha totalizzato 121 punti. La classifica costruttori F1 2019

Le caratteristiche del circuito di Interlagos

Il circuito di Interlagos è situato a San Paolo del Brasile, tra due laghi artificiali da qui il nome. Il tracciato è lungo 4,3 km, con 15 curve. Sono previsti 71 giri. A Interlagos di solito si propende per un carico aerodinamico è un tracciato solitamente da medio/medio alto a causa delle numerose curve del secondo settore. Il circuito però no0n è da ritenersi tra quelli lenti visti i due lunghi rettilinei che consentono ai motori di sprigionare la massima potenza. Oltre al clima mutevole, una insidia è data dal fondo spesso irregolare della pista e un’altra variabile da considerare è l’altitudine: il circuito si trova a 800 sul livello del mare per cui le scuderie danno per certa una perdita di potenza del 1,5%. I consumi non dovrebbero essere invece un problema. Per quanto riguarda le gomme: Pirelli porta le mescole più dure, particolarmente sollecitata la posteriore destra. Il rischio degrado c’è eccome specialmente se ci saranno temperature alte.

